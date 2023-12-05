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Эксперты не исключают, что Локоть останется у власти и после 2024 года

Анатолий Локоть поднялся на 64 место в общероссийском рейтинге мэров

5 декабря 2023, 04:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Эксперты не исключают, что Локоть останется у власти и после 2024 года

Мэр Новосибирска занял 64 место в национальном рейтинге градоначальников

По итогам октября и ноября 2023 года Анатолий Локоть поднялся в общероссийском рейтинге на пять позиций

Глава Новосибирска Анатолий Локоть занял 64 строчку в национальном рейтинге мэров, который каждый два месяца составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Два месяца назад Локоть находился на 69 позиции.

По словам составителей рейтинга, на улучшение позиций повиляла успешная работа муниципалитета по устранению последствий урагана, который обрушился на город 19 ноября. Кроме того, положительную роль сыграло признание городского портала «Мой Новосибирск» победителем во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику 2023 года, организованном Минстроем России.

Составители рейтинга оказались не чужды конспирологии, вспомнив про так называемый «пакт Травникова-Локтя», который заключили в 2018 году региональный лидер единороссов и первый секретарь обкома КПРФ. Коммунисты пообещали не выдвигать соперника на губернаторских выборах в 2018 году в обмен на поддержку в переизбрании Локтя на второй срок на должность мэра в 2019.

Теперь эксперты намекают на существование «Пакта 2.0» или даже «3.0», согласно которым Локоть может сохранить кресло градоначальника после изменения системы избрания главы муниципалитета.

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