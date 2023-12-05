Анатолий Локоть поднялся на 64 место в общероссийском рейтинге мэров

Составители рейтинга оказались не чужды конспирологии, вспомнив про так называемый «пакт Травникова-Локтя», который заключили в 2018 году региональный лидер единороссов и первый секретарь обкома КПРФ. Коммунисты пообещали не выдвигать соперника на губернаторских выборах в 2018 году в обмен на поддержку в переизбрании Локтя на второй срок на должность мэра в 2019.