Более 300 жителей Сахалинской области познакомились с движением «Абилимпикс»

«Мы проводим мастер-классы для жителей нашего региона, чтобы они попробовали свои творческие навыки в выбранном направлении. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов, который прошел 3 декабря, а также к закрытию чемпионатного цикла „Абилимпикс — 2023“. Я надеюсь, что участники получили удовольствие от проведенного времени, а в дальнейшем могут присоединиться к нашей сборной Сахалинской области и стать частью нашего движения», — поделилась региональный оператор движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлана Кашкина.