До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В мэрии города Новосибирска состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе изменится с 23 декабря.
«Принято решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска в размере 35 рублей», — сообщили в администрации города Новосибирска.
Повышение тарифов вызвано ростом затрат на техническое обслуживание электрического транспорта и горюче-смазочные материалы. До этого стоимость единого тарифа составляла 30 рублей.
Тариф является предельным максимальным и применяется всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города.