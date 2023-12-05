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С 23 декабря стоимость проезда составит 35 рублей

До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности

5 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI
С 23 декабря стоимость проезда составит 35 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска вырастет до 35 рублей

В Новосибирске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение было принято в городской администрации.

В мэрии города Новосибирска состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе изменится с 23 декабря.

«Принято решение об установлении единого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска в размере 35 рублей», — сообщили в администрации города Новосибирска.

Повышение тарифов вызвано ростом затрат на техническое обслуживание электрического транспорта и горюче-смазочные материалы. До этого стоимость единого тарифа составляла 30 рублей.

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Тариф является предельным максимальным и применяется всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Тарифы#Мэрия Новосибирска#Проезд#Александр Ляхов
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