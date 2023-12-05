Глава минтуризма рассказал о развитии сферы гостеприимства на Сахалине и Курилах

— На островах активно развивается малая авиация, в том числе она связывает между собой основные административные центры Сахалина. Перелеты выполняются по доступным ценам, и в течение часа-полутора можно добраться до любой точки Сахалина. Помимо этого, по поручению губернатора Валерия Лимаренко развивается авиасообщение с Курильскими островами. Модернизируются районные аэродромы, чтобы сделать их всепогодными — это особенно актуально для Итурупа и Кунашира. В частности, до конца года аэродром в Курильском районе должен получить 1 категорию. Следующим по плану станет дооснащение аэропорта на острове Кунашир, это произойдет в 2024 году. Все это необходимо для того, чтобы в Сахалинской области стало меньше рейсов, которые отменяют из-за непогоды — в частности, из-за тумана. Кроме этого, в текущем году произошло еще одно знаковое событие: мы открыли взлетно-посадочную полосу на острове Парамушир. Сегодня появилась возможность добраться из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на самолете, что, безусловно, не может не радовать наряду со строительством гостиничного комплекса на острове Парамушир, который также будет способствовать развитию туризма и делает остров привлекательным для туристов.