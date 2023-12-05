Глава новосибирского Союза отцов в восьмой раз отправился на Донбасс

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Глава Союза отцов Новосибирска, Сергей Майоров, опубликовал информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что он в настоящее время находится на Донбассе.
«Восьмая командировка на Донбасс! Братцы, скоро будем», — поделился Сергей Майоров на своей странице в социальной сети.
Подписчики Главы Союза отцов активно поддерживают его, оставляя приятные комментарии. Большинство людей выражают пожелания скорейшего возвращения домой.