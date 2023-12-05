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Общественник в восьмой раз посещает Донбасс

Глава новосибирского Союза отцов в восьмой раз отправился на Донбасс

5 декабря 2023, 02:09
Фото: Страница Сергея Майорова VK
Общественник в восьмой раз посещает Донбасс
Новосибирский общественник, глава Союза отцов Сергей Майоров снова поделился фотографией из зоны СВО. Он в восьмой раз находится на Донбассе.

Глава Союза отцов Новосибирска, Сергей Майоров, опубликовал информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что он в настоящее время находится на Донбассе.

«Восьмая командировка на Донбасс! Братцы, скоро будем», — поделился Сергей Майоров на своей странице в социальной сети.

Подписчики Главы Союза отцов активно поддерживают его, оставляя приятные комментарии. Большинство людей выражают пожелания скорейшего возвращения домой.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Донбасс#СВО#Спецоперация на Украине#Союз отцов#Алина Гурицкая#Сергей Майоров
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