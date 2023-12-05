Госдума призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Инициатива связана с жестоким убийством пятнадцатилетнего школьника в Иркутской области. Возможные преступники могли подражать героям сериала «Слово пацана» и воплощать увиденное в ленте в реальность. Жертва могла вызвать у них неприязнь из-за «неправильных» поступков.