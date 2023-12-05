Госдума призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Инициатива связана с жестоким убийством пятнадцатилетнего школьника в Иркутской области. Возможные преступники могли подражать героям сериала «Слово пацана» и воплощать увиденное в ленте в реальность. Жертва могла вызвать у них неприязнь из-за «неправильных» поступков.
Нина Останина попросила Следственный комитет проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Эксперты должны установить, имеет ли место пропаганда и намеренная романтизация жестокости и насилия.
Напомним, что до этого с призывом запрета «Слова пацана» выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.