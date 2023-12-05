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В Госдуме озабочены романтизацией насилия

Госдума призвала проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

5 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Госдуме озабочены романтизацией насилия

В Госдуме попросили Следственный комитет проверить «Слово пацана» и «Пищеблок»

В Госдуме озаботились проверкой сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды насилия. С данным предложением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Инициатива связана с жестоким убийством пятнадцатилетнего школьника в Иркутской области. Возможные преступники могли подражать героям сериала «Слово пацана» и воплощать увиденное в ленте в реальность. Жертва могла вызвать у них неприязнь из-за «неправильных» поступков.

Нина Останина попросила Следственный комитет проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок». Эксперты должны установить, имеет ли место пропаганда и намеренная романтизация жестокости и насилия.

Напомним, что до этого с призывом запрета «Слова пацана» выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

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