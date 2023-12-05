Компания, выпускающая стратегически важную продукцию, оспаривает арест счетов

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Три года назад в связи с задолженностью по договору поставки в отношении ООО «Электрон» инициировали процедуру банкротства. Из-за этого производство было приостановлено, а все контракты заморожены. Об этом сообщает kp.ru.
Отметим, что компанию не лишили права заниматься хозяйственной деятельностью и ее новый владелец сделал все возможное для сохранения предприятия на рынке. Благодаря дополнительным инвестициям процедура банкротства была приостановлена.
В настоящее время ООО «Электрон» вновь переживает трудности. Владелец компании Алексей Дмитрук рассказал, что мешает предприятию работать на полную мощность.
Дмитрук сообщил о бизнес-плане компании, разработанном совместно с партнерами. В соответствии с этим документом уже к IV кварталу 2024 года предприятие могло бы достичь высоких производственных показателей и обеспечить крупные финансовые поступления. После того как дело о банкротстве было прекращено, компании вернули доступ к корпоративным счетам. Однако налоговая служба вновь заблокировала их, выдвинув очередные претензии и не предоставив возможности вдохнуть в предприятие новую жизнь.
В качестве основания такого решения инспекторы указали доначисленную сумму налогов по итогам налоговой проверки. По версии ФНС, компания перечисляла средства по якобы фиктивным поставкам. Таким образом, налоговая база была занижена.
Владелец предприятия заявил, что решение налоговиков базируется на сфабрикованных доказательствах.
По словам Дмитрука, сейчас решение по итогам налоговой проверки находится на рассмотрении в центральном аппарате ФНС России. В то же время ООО «Электрон» подало иск в суд с требованием признать задолженность безнадежной ко взысканию на основании того, что сроки ее взыскания были пропущены налоговым органом. Предприятие готовит обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей, а также в общероссийскую общественную организацию по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Решение налоговой инспекции в отношении ООО «Электрон» привело к тому, что вся хозяйственная деятельность предприятия по сути оказалась парализована. Компания не может производить платежи, заключать договоры, оформлять кредиты.
Владелец компании надеется на то, что суд примет взвешенное решение, иначе компании придется обращаться в инспекцию ФНС России по управлению долгом с просьбой о предоставлении рассрочки на погашение задолженности.
«Мы уверены, что сможем рассчитаться с бюджетом даже при признании претензий законными. Но нам нужна возможность для дальнейшего существования: снятие арестов с расчетных счетов», — сказал Алексей Дмитрук.
При этом он подчеркнул, что подобные действия со стороны налоговиков не обеспечивают поддержку российского бизнеса, хотя на значимости таких мер неоднократно заострял внимание глава государства Владимир Путин.