Компания, выпускающая стратегически важную продукцию, оспаривает арест счетов

По словам Дмитрука, сейчас решение по итогам налоговой проверки находится на рассмотрении в центральном аппарате ФНС России. В то же время ООО «Электрон» подало иск в суд с требованием признать задолженность безнадежной ко взысканию на основании того, что сроки ее взыскания были пропущены налоговым органом. Предприятие готовит обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей, а также в общероссийскую общественную организацию по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России».