Nissan расстреляли на улице Широкой в Новосибирске

Как сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на перекрестке между Новосибирской и Широкой. Водитель и пассажир ощутили выстрелы по автомобилю Nissan Terrano, после чего разбилось стекло на водительской двери.