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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

Неизвестные едва не поранили людей

Nissan расстреляли на улице Широкой в Новосибирске

5 декабря 2023, 06:59
Фото: ВК / АСТ-54
Неизвестные едва не поранили людей

В Новосибирске неизвестные расстреляли иномарку и автобус

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные хулиганы расстреляли автомобиль и автобус. Во время происшествия никто не пострадал.

Как сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на перекрестке между Новосибирской и Широкой. Водитель и пассажир ощутили выстрелы по автомобилю Nissan Terrano, после чего разбилось стекло на водительской двери.

«Стреляли предположительно из дома Широкая, 129. Также подъехал автобус №60 и его водитель сообщил, что они тоже обнаружили два пулевых отверстия», —цитируют пострадавшего в паблике.

Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили произошедшее.

«В полицию поступали заявления от водителя автомобиля и водителя автобуса о повреждении транспортных средств. Заявления приняты в установленном порядке. Проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы полиции Аягоз Ашимова.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Хулиганы#Соцсети#Стрельба#Александр Ляхов#Хулиганство
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