Nissan расстреляли на улице Широкой в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Как сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на перекрестке между Новосибирской и Широкой. Водитель и пассажир ощутили выстрелы по автомобилю Nissan Terrano, после чего разбилось стекло на водительской двери.
«Стреляли предположительно из дома Широкая, 129. Также подъехал автобус №60 и его водитель сообщил, что они тоже обнаружили два пулевых отверстия», —цитируют пострадавшего в паблике.
Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили произошедшее.
«В полицию поступали заявления от водителя автомобиля и водителя автобуса о повреждении транспортных средств. Заявления приняты в установленном порядке. Проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы полиции Аягоз Ашимова.