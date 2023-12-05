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Новосибирск сковали пробки

Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за снегопада

5 декабря 2023, 11:57
Фото: ВК / АСТ-54
Новосибирск сковали пробки

В центре Новосибирска образовались десятибалльные пробки

В Новосибирске уже второй день идет сильный снегопад. Все это привело к пробкам, оцениваемым в десять баллов.

На данный момент практически полностью стоит центр города. Автомобилисты не могут выбраться из заторов на улице Петухова, возле торгово-развлекательного центра «Сан-Сити», ЛДС «Арена» и Новосибирского зоопарка. Аналогичные пробки и на Красном проспекте.

«Новосибирск на картах 2ГИС сковали 10-балльные пробки — снегопад сделал свое дело», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Горожане вовсю обсуждают заторы в мегаполисе. «А был бы развит общественный транспорт, такого бы не было», — считает Иван Жарков. «Новосибирск традиционно. Как там „кольцо Армагеддона“?», — интересуется Сергей Селиванов. «Вот сейчас ударит мороз за -30! И дороги свободные будут», — мечтает Василий Клочков.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пробки#Соцсети#Александр Ляхов
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