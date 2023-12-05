Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за снегопада

Горожане вовсю обсуждают заторы в мегаполисе. «А был бы развит общественный транспорт, такого бы не было», — считает Иван Жарков. «Новосибирск традиционно. Как там „кольцо Армагеддона“?», — интересуется Сергей Селиванов. «Вот сейчас ударит мороз за -30! И дороги свободные будут», — мечтает Василий Клочков.