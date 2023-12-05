Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за снегопада

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На данный момент практически полностью стоит центр города. Автомобилисты не могут выбраться из заторов на улице Петухова, возле торгово-развлекательного центра «Сан-Сити», ЛДС «Арена» и Новосибирского зоопарка. Аналогичные пробки и на Красном проспекте.
«Новосибирск на картах 2ГИС сковали 10-балльные пробки — снегопад сделал свое дело», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Горожане вовсю обсуждают заторы в мегаполисе. «А был бы развит общественный транспорт, такого бы не было», — считает Иван Жарков. «Новосибирск традиционно. Как там „кольцо Армагеддона“?», — интересуется Сергей Селиванов. «Вот сейчас ударит мороз за -30! И дороги свободные будут», — мечтает Василий Клочков.