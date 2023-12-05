Новосибирские следователи займутся избиением дворника — подозревают подростков

При этом подростки могут разделять неонацистскую идеологию. В начале и конце ролика демонстрируются экстремистские лозунги и фото Адольфа Гитлера. Во время экзекуции мужчине брызнули в лицо баллончиком, а затем нанесли несколько ударов лопатой.