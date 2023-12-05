Новосибирские следователи займутся избиением дворника — подозревают подростков

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
До этого в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние толпой нападают на дворника. Избиение сопровождала видеосъемка.
При этом подростки могут разделять неонацистскую идеологию. В начале и конце ролика демонстрируются экстремистские лозунги и фото Адольфа Гитлера. Во время экзекуции мужчине брызнули в лицо баллончиком, а затем нанесли несколько ударов лопатой.
Происшествие уже находится на контроле в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
«По сообщению СМИ организована доследственная проверка. В ее ходе будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.