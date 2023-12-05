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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Подростки жестоко избили дворника

Новосибирские следователи займутся избиением дворника — подозревают подростков

5 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI
Подростки жестоко избили дворника

В Новосибирске группа подростков жестоко избила дворника лопатой

В Новосибирске подростки могли группой избить дворника. Происшествием уже заинтересовались следователи.

До этого в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние толпой нападают на дворника. Избиение сопровождала видеосъемка.

При этом подростки могут разделять неонацистскую идеологию. В начале и конце ролика демонстрируются экстремистские лозунги и фото Адольфа Гитлера. Во время экзекуции мужчине брызнули в лицо баллончиком, а затем нанесли несколько ударов лопатой.

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Происшествие уже находится на контроле в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

«По сообщению СМИ организована доследственная проверка. В ее ходе будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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