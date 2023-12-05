Новосибирцам обещают адские морозы до -41 градуса вплоть до выходных

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, похолодание начнется уже в среду, 6 декабря. В ночные часы подморозит до -20 градусов, днем немного потеплеет до -18. Весь день будет обильный снегопад и метель, синоптики предупреждают о гололедных явлениях.