Новосибирцам обещают адские морозы до -41 градуса вплоть до выходных

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, похолодание начнется уже в среду, 6 декабря. В ночные часы подморозит до -20 градусов, днем немного потеплеет до -18. Весь день будет обильный снегопад и метель, синоптики предупреждают о гололедных явлениях.
Уже в четверг, 7 декабря, ночью резко похолодает до -30 градусов, такие же температурные показатели сохранятся и днем. Новосибирцам следует быть очень осторожными из-за снежных заносов.
Самым холодным днем недели станет пятница. Ночью похолодает до-35, а днем прогнозируется мороз до -41 градуса. Весь день будет обильный снегопад и метель.