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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Новосибирской области резко похолодает

Новосибирцам обещают адские морозы до -41 градуса вплоть до выходных

5 декабря 2023, 13:18
Фото: 1MI
В Новосибирской области резко похолодает

В Новосибирскую область придет резкое похолодание до -41 градуса

В Новосибирской области прогнозируется серьезное похолодание. Столбики термометра опустятся до критических значений.

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, похолодание начнется уже в среду, 6 декабря. В ночные часы подморозит до -20 градусов, днем немного потеплеет до -18. Весь день будет обильный снегопад и метель, синоптики предупреждают о гололедных явлениях.

Уже в четверг, 7 декабря, ночью резко похолодает до -30 градусов, такие же температурные показатели сохранятся и днем. Новосибирцам следует быть очень осторожными из-за снежных заносов.

Самым холодным днем недели станет пятница. Ночью похолодает до-35, а днем прогнозируется мороз до -41 градуса. Весь день будет обильный снегопад и метель.

На Новосибирск надвигается волна арктического холода
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#Происшествия#Новосибирск#Погода#Заморозки#Синоптики#Александр Ляхов
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