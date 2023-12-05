Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк

Основные молодежные группировки в лихие 90-е в городе сформировались в «Нахаловке», на «Затоне» и на «Затулинке», были такие группы и в Ленинском и Первомайском районах. Молодежь левого берега могла конфликтовать с подростками с правого, назначая друг другу «стрелки» и устраивая разборки.