Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Нашумевший сериал «Слово пацана» вышел 9 ноября, в нем сыграли известные актеры Анна Пересильд, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова. Также в сериале играет новосибирский актер Никита Кологривый. Зрители уже ждут следующую серию, которая должна выйти 7 декабря и обсуждают на ngs.ru свою бурную молодость.
Основные молодежные группировки в лихие 90-е в городе сформировались в «Нахаловке», на «Затоне» и на «Затулинке», были такие группы и в Ленинском и Первомайском районах. Молодежь левого берега могла конфликтовать с подростками с правого, назначая друг другу «стрелки» и устраивая разборки.
Первые истории, когда молодые парни ходили «район» на «район» появились в 80-е. Как вспоминают комментаторы, милиция не всегда могла справиться с этими стихийными столкновениями, один раз парни даже перевернули милицейскую машину.
Отголоски тех времен слышны и сейчас, на Первомайке толпа устроила ночные разборки в октября 2023 года.