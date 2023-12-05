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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В 80-е и 90-е годы в Новосибирске регулярно происходили разборки между молодежными группировками.

Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк

5 декабря 2023, 03:05
Фото: Midjourney
В 80-е и 90-е годы в Новосибирске регулярно происходили разборки между молодежными группировками.
Как вспоминают новосибирцы, в 80-е и 90-е молодежь сбивалась в стаи в отдельных районах города, между которыми зачастую происходили конфликты.

Нашумевший сериал «Слово пацана» вышел 9 ноября, в нем сыграли известные актеры Анна Пересильд, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова. Также в сериале играет новосибирский актер Никита Кологривый. Зрители уже ждут следующую серию, которая должна выйти 7 декабря и обсуждают на ngs.ru свою бурную молодость.

Основные молодежные группировки в лихие 90-е в городе сформировались в «Нахаловке», на «Затоне» и на «Затулинке», были такие группы и в Ленинском и Первомайском районах. Молодежь левого берега могла конфликтовать с подростками с правого, назначая друг другу «стрелки» и устраивая разборки.

Первые истории, когда молодые парни ходили «район» на «район» появились в 80-е. Как вспоминают комментаторы, милиция не всегда могла справиться с этими стихийными столкновениями, один раз парни даже перевернули милицейскую машину.

Толпа устроила шумные ночные разборки на Первомайке в Новосибирске
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Отголоски тех времен слышны и сейчас, на Первомайке толпа устроила ночные разборки в октября 2023 года.

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#Общество#Драка#Актеры#Ольга Храмушкина#Сериалы
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