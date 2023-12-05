После истории с Park Cafe в центре Новосибирска появился еще один самострой

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Евгений Митрофанов, активист из Новосибирска, обратил внимание на то, что в самом центральном районе города на Вокзальной магистрали, 4Б, был построен и используется еще один самострой.
Мужчина направил обращения в контролирующие органы. Однако, согласно словам Митрофанова, мнения разделились. Муниципальные власти считают, что двухэтажное здание на Вокзальной магистрали является временным сооружением.
«Это капитальный объект, который расположен на пересечении улиц Ленина и Вокзальной магистрали. Хотя земельный участок был предоставлен под нестационарный объект. И сначала он там действительной находился, а сейчас вместо него я увидел двухэтажное здание из кирпича, очевидно капитальное», — рассказал изданию «Прецедент» Евгений Митрофанов.
Инспекторы Госстройнадзора после осмотра объекта пришли к другим выводам. Специалисты установили, что здание со всеми признаками капитального строительства, внутри которого расположены ресторан быстрого питания и салон красоты, имеет фундамент.
«Это очень грубое нарушение. Во-первых, градостроительного законодательства, потому что они фактически возвели капитальный объект без разрешения на строительства и без акта ввода в эксплуатацию, а во-вторых землю им предоставили без торгов, поскольку там предполагалось размещение нестационарного сооружения. Я очень надеюсь, что мэрия предъявит иск о сносе этого объекта», — прокомментировал Митрофанов.
Из данных ЕГРН стало ясно, что земельный участок с этим спорным зданием был сдан в аренду ООО «ФЛАТИС» для временного размещения объекта. Демонтаж капитальной постройки с фундаментом будет непростой задачей для городских властей.
Они помнят печальный пример самостроя Park Cafe, который находится прямо напротив мэрии. Снести его потребовалось два года судебных разбирательств. В законную силу судебное решение вступило еще в 2022 году, но только недавно начали его исполнять.