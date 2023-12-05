Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, самодельное взрывное устройство было обезврежено. Мультиварку подбросили на окно военного комиссариата, находящегося на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Шамшурина. Это могло произойти в ночное время суток.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания. В сыпучее вещество серого цвета была запитана батарейка. Саперы уничтожили предмет дистанционно при помощи робота.
Фрагменты устройства находятся на экспертизе. Никто не пострадал.