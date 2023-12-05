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На территории военкомата обнаружили взрывное устройство

Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке

5 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI
На территории военкомата обнаружили взрывное устройство

В Новосибирске на территории военкомата обнаружили мультиварку с СВУ

В Новосибирске на территории военкомата обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно могло находиться в мультиварке.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, самодельное взрывное устройство было обезврежено. Мультиварку подбросили на окно военного комиссариата, находящегося на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Шамшурина. Это могло произойти в ночное время суток.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания. В сыпучее вещество серого цвета была запитана батарейка. Саперы уничтожили предмет дистанционно при помощи робота.

Фрагменты устройства находятся на экспертизе. Никто не пострадал.

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#Происшествия#Новосибирск#Военкомат#Терроризм#Взрывчатка#Александр Ляхов
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