Рядом с военкоматом в Новосибирске нашли бомбу в мультиварке

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, самодельное взрывное устройство было обезврежено. Мультиварку подбросили на окно военного комиссариата, находящегося на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Дмитрия Шамшурина. Это могло произойти в ночное время суток.