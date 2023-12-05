Смертность превысила рождаемость в ноябре 2023 — ЗАГС Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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По данным управлением по делам ЗАГС в Новосибирской области в ноябре умерли 2950 жителей (с начала года — уже 32317). А родились в ноябре 2219 детей (с начала года — 24231). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превосходит рождаемость.
Для сравнения, статистика ноября прошлого 2022 года незначительно отличалась от нынешней. Тогда за последний месяц осени в регионе умерли 2980 человек, а за 11 месяцев — 35016. Родились 2140 детей, за 11 месяцев — 24778.
Сегодня ЗАГС также опубликовал статистику самых популярных и самых редких имен, которые давали новосибирцы своим детям в ноябре. Среди них есть даже Артас, Буньямин, Эдельвейс.