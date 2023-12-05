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Часовня Святого Николая - один из символов Новосибирска

Смертность превысила рождаемость в ноябре 2023 — ЗАГС Новосибирской области

5 декабря 2023, 02:52
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Часовня Святого Николая - один из символов Новосибирска

ЗАГС сообщил, сколько новосибирцев умерли в ноябре 2023

Стало известно, сколько людей родилось и умерло в Новосибирской области в ноябре 2023. Данные официальной статистики опубликованы управлением по делам ЗАГС 5 декабря. Смертность превысила рождаемость.

По данным управлением по делам ЗАГС в Новосибирской области в ноябре умерли 2950 жителей (с начала года — уже 32317). А родились в ноябре 2219 детей (с начала года — 24231). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превосходит рождаемость.

Для сравнения, статистика ноября прошлого 2022 года незначительно отличалась от нынешней. Тогда за последний месяц осени в регионе умерли 2980 человек, а за 11 месяцев — 35016. Родились 2140 детей, за 11 месяцев — 24778.

Сегодня ЗАГС также опубликовал статистику самых популярных и самых редких имен, которые давали новосибирцы своим детям в ноябре. Среди них есть даже Артас, Буньямин, Эдельвейс.

Артасом, Буньямином и Эдельвейс назвали детей новосибирцы в ноябре — статистика ЗАГС
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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Статистика#Загс#Ноябрь#2023
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