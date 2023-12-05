Смертность превысила рождаемость в ноябре 2023 — ЗАГС Новосибирской области

По данным управлением по делам ЗАГС в Новосибирской области в ноябре умерли 2950 жителей (с начала года — уже 32317). А родились в ноябре 2219 детей (с начала года — 24231). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превосходит рождаемость.