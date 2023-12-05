Стендап-комик из Новосибирска Яровицына призналась, по какой причине не рожает детей

В ток-шоу «Сама Меньшова», помимо прочего, обсудили опубликованный в Интернете пост Зои Яровицыной, в котором участница передачи «Женский стендап» рассказала о своем травмирующем детстве. Ее родители не были готовы к браку и рождению детей, что негативным образом повлияло на воспитание и взаимоотношения. Поэтому сибирячка пока не хочет «приводить в мир человека, который будет страдать».