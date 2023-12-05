Стендап-комик из Новосибирска Яровицына призналась, по какой причине не рожает детей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В ток-шоу «Сама Меньшова», помимо прочего, обсудили опубликованный в Интернете пост Зои Яровицыной, в котором участница передачи «Женский стендап» рассказала о своем травмирующем детстве. Ее родители не были готовы к браку и рождению детей, что негативным образом повлияло на воспитание и взаимоотношения. Поэтому сибирячка пока не хочет «приводить в мир человека, который будет страдать».
«Я властна над тем, чтобы не приводить в мир другого человека. Но я далеко не бездушна и прекрасно понимаю, что, если родится ребенок, буду любить и обожать его. И буду ответственна за его боль», — заявила Зоя Яровицына.
По мнению артистки, возможность или невозможность завести ребенка является личным решением двух партнеров и никто не имеет права лезть в жизнь другого человека и указывать ему, что делать.
Зоя Яровицына отметила, что полностью берет на себя ответственность за возможную несчастную жизнь и тоску из-за отсутствия детей.
«У нас, к сожалению, плохо развита эмпатия к людям с другим выбором. Я нисколько не сомневаюсь, что женщины с детьми могут быть счастливы. Почему у кого-то в жизненной парадигме „родить на всякий случай“, не учитывая двух несчастных: нежеланного ребенка и мать, не желавшую рожать? В моем сценарии несчастной буду только я», — рассказала комик.
Участница шоу «Женский стендап», которой уже исполнилось 34 года, не опасается сбоя детородной функции в организме. «Детей в детдомах предостаточно. Если я передумаю, но не смогу родить физически, возьму ребенка и дам ту любовь, что готова дать», — поделилась Зоя Яровицына.