atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Юмористка рассказала свою философию жизни

Стендап-комик из Новосибирска Яровицына призналась, по какой причине не рожает детей

5 декабря 2023, 10:43
Фото: YouTube / ток-шоу «Сама Меньшова» (скриншот)
Юмористка рассказала свою философию жизни

Юмористка из Новосибирска Яровицына объяснила свое нежелание рожать детей

Стендап-комик из Новосибирска Зоя Яровицына дала откровенное интервью телеведущей Юлии Меньшовой. В нем она рассказала, почему не планирует заводить детей.

В ток-шоу «Сама Меньшова», помимо прочего, обсудили опубликованный в Интернете пост Зои Яровицыной, в котором участница передачи «Женский стендап» рассказала о своем травмирующем детстве. Ее родители не были готовы к браку и рождению детей, что негативным образом повлияло на воспитание и взаимоотношения. Поэтому сибирячка пока не хочет «приводить в мир человека, который будет страдать».

«Я властна над тем, чтобы не приводить в мир другого человека. Но я далеко не бездушна и прекрасно понимаю, что, если родится ребенок, буду любить и обожать его. И буду ответственна за его боль», — заявила Зоя Яровицына.
В Новосибирске сняли шоу «Откуда ты?» со стендапершей Зоей Яровицыной
Узнать подробнее

По мнению артистки, возможность или невозможность завести ребенка является личным решением двух партнеров и никто не имеет права лезть в жизнь другого человека и указывать ему, что делать.

Зоя Яровицына отметила, что полностью берет на себя ответственность за возможную несчастную жизнь и тоску из-за отсутствия детей.

«У нас, к сожалению, плохо развита эмпатия к людям с другим выбором. Я нисколько не сомневаюсь, что женщины с детьми могут быть счастливы. Почему у кого-то в жизненной парадигме „родить на всякий случай“, не учитывая двух несчастных: нежеланного ребенка и мать, не желавшую рожать? В моем сценарии несчастной буду только я», — рассказала комик.
В Новосибирске четверть мам родили вне брака
Узнать подробнее

Участница шоу «Женский стендап», которой уже исполнилось 34 года, не опасается сбоя детородной функции в организме. «Детей в детдомах предостаточно. Если я передумаю, но не смогу родить физически, возьму ребенка и дам ту любовь, что готова дать», — поделилась Зоя Яровицына.

Горе-мать из-за долгов отправили заготавливать дрова в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Сибиряк, забивший жену ножом на детской площадке, может освободиться через 2 года
#Культура#Общество#Новосибирск#Артист#Материнство
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Вчера, 05:00
Новый сериал «Слово пацана» вызвал у новосибирцев бурное обсуждение уличных драк
Сегодня, 03:05
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Вчера, 04:02
В Новосибирске военный городок начала 20 века хотят лишить охранного статуса
Сегодня, 03:59
До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности
Сегодня, 10:21
В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры
Сегодня, 03:24