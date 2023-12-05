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Строительство фундамента нового студенческого городка началось на Сахалине

5 декабря 2023, 08:49
В Южно-Сахалинске началась заливка фундамента студенческого городка кампуса «СахалинTech». Вслед за научно-техническим корпусом подрядчики приступили к основным работам на участке, где скоро появятся комфортные общежития для воспитанников СахГУ.

В честь важного события студенты вуза устроили небольшой флешмоб.

«Это очень важный и торжественный день. Решение о строительстве в ряде регионов России кампусов мирового уровня принял президент Владимир Путин. Но на Сахалине одновременно ведется работа по строительству кампуса и студенческого городка, а также разработке стратегии развития нового университета. Мы идем в будущее с новыми стенами, новыми лабораториями и новыми научно-исследовательскими и образовательными программами. Передовой кампус, как и комфортный студенческий городок необходимы островному региону, чтобы наши выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На объекте началась укладка бетона в основной фундамент первого корпуса студенческого городка. Строительство идет в полном соответствии с графиком, все материалы в наличии, специалистов на объекте достаточно. После окончания работ студгородок станет комфортным местом проживания не только воспитанников, но и преподавателей СахГУ. Для них оборудуют жилые помещения, общественные пространства, спортивную зону, фитнес-центр, столовую, медпункт и кафе. Посещать некоторые зоны смогут и жители Южно-Сахалинска.

«От лица всех студентов Сахалинского государственного университета выражаем благодарность за строительство студгородка, потому что сейчас мы живем в старом общежитии, там нет комфортных условий для самореализации. А здесь будут спортзалы, коворкинг-зоны, кафе — все для того, чтобы учиться не только с пользой, но и в удовольствие», — поделилась студентка СахГУ Эльвира Белых.

Здесь же, на строительной площадке несколько студентов университета провели флешмоб. Ребята с фонариками в руках выстроились в слово «Сахалин».

В начале августа 2023 года в Южно-Сахалинске заложили фундамент кампуса мирового уровня «СахалинTech». В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент научно-образовательного центра СахГУ приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования. Строительство студенческого городка планируют завершить в 2025 году, а образовательного комплекса — в 2026 году.

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