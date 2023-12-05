БНА «Траст» закрыл сделку по продаже ГК «Костромской завод строительных материалов»

Костромской завод строительных материалов — крупнейший в Восточной Европе и один из крупнейших в ЦФО производителей газосиликатных блоков под узнаваемой торговой маркой Thermocube. Завод построен «под ключ» в 2009 году. Производственные мощности расположены в Костроме. Ассортимент продукции включает широкую линейку газобетонных блоков, а также реализацию сопутствующих клеящих составов для них. Фактическая мощность производства составляет 219 тыс. м3 блоков в год. Предприятие работает на немецком оборудовании. Производственный комплекс расположен на земельном участке в 11 га, находящемся в собственности, площадь зданий — 20 тыс. м2.