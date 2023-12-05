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Учащиеся НГАУ получили именные стипендии от Россельхозбанка

Учащиеся НГАУ получили именные стипендии от Россельхозбанка

5 декабря 2023, 07:40
Фото: Пресс-служба РСХБ
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Стипендиатами Россельхозбанка стали пять студентов и аспирант Новосибирского государственного аграрного университета, обучающиеся на стратегически важных для развития АПК страны специальностях.

Именные стипендии — одна из форм поддержки будущих специалистов агропромышленного комплекса, реализуемых банком с 2019 года.

За пять лет действия стипендиальной программы Россельхозбанка только в Новосибирске ее участниками стали 35 студентов и аспирантов НГАУ. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр. Размер стипендии РСХБ составляет 15 тыс. рублей для студентов и 20 тыс. рублей для аспирантов.

В этом году стипендиатами РСХБ стали студенты 2-4 курсов и аспирант 2 курса, проходящие обучение по направлениям и специальностям «Ветеринария», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агроинженерия», «Агрономия», «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве».

«Я работаю в лаборатории биологической защиты растений и биотехнологий при университете, где занимаюсь изучением иммунитета насекомых и поиском эффективных биологических препаратов. Мы даже экскурсии проводим в нашу лабораторию. Это очень интересно и увлекательно! Поддержка банком наших начинаний — хорошая мотивация продолжать заниматься наукой. В будущем планирую поступать в аспирантуру», — рассказала Анна Круговых, студентка 2 курса, обучающаяся по направлению «Агрономия».

«Для меня, как для аспиранта и будущего кандидата технических наук, поддержка в виде стипендии от банка очень важна. Сейчас в работе кандидатская диссертация на тему зерноочистки, необходимо и исследования провести, и сам зерносепаратор собрать, и подготовиться к защите диссертации, и запатентовать аппарат. Все это требует некоторых финансовых затрат, и стипендия очень выручает», — поделился Алексей Колунин, аспирант 2 курса, обучающийся по специальности «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве».

«Воспитание и поддержка нового поколения успешных фермеров, исследователей, управленцев — приоритетная задача для современного АПК и мы, как опорный для отрасли банк, чувствуем свою ответственность в этом важном вопросе. В рамках нашей стипендиальной программы только в Новосибирске банк направил более 6 млн рублей на поддержку талантливых и инициативных ребят — студентов аграрного университета», — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Помимо материальной поддержки банк оказывает студентам содействие в будущем трудоустройстве. Например, просветительский проект «Агролидеры России» отбирает лучшие стартап-идеи молодых специалистов и организует для них стажировки на крупнейших агропредприятиях страны. С помощью платформы «Я в Агро», запущенной РСХБ в 2022 году, каждый желающий — от школьника и абитуриента до опытного профессионала — может найти актуальные вакансии, информацию о стажировках и сезонных подработках на предприятиях сферы АПК.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

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