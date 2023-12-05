Учащиеся НГАУ получили именные стипендии от Россельхозбанка

«Для меня, как для аспиранта и будущего кандидата технических наук, поддержка в виде стипендии от банка очень важна. Сейчас в работе кандидатская диссертация на тему зерноочистки, необходимо и исследования провести, и сам зерносепаратор собрать, и подготовиться к защите диссертации, и запатентовать аппарат. Все это требует некоторых финансовых затрат, и стипендия очень выручает», — поделился Алексей Колунин, аспирант 2 курса, обучающийся по специальности «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве».