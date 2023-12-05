В Новосибирске военный городок начала 20 века хотят лишить охранного статуса

Между тем, накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ГИООКН. По версии следствия, начиная с 2015 года сотрудники ведомства не обращали внимания на состояние объектов в военном городке. В результате многие памятники находятся в аварийном состоянии.