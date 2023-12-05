В Новосибирске военный городок начала 20 века хотят лишить охранного статуса

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Новосибирский областной суд рассматривает административное дело о признание незаконным постановления регионального правительства от 27.07.2005 г. №54 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Новосибирской области». Этот документ придает охранный статус комплексу из 31 здания бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска.
Иск подан ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ, на балансе которого находятся здания-памятники, и о состоянии которых по закону военное ведомство должно заботиться.
Возможное изменение статуса архитектурного ансамбля военного городка снимает ответственность с Минобороны за судьбу частично руинированных строений и дает возможности для уничтожения памятников истории в угоду застройщикам. Такое мнение высказывает активистка Елена Гавровская на страницах издания Сибкрай.
В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Новосибирской области сообщили, что знают о существовании подобного иска и его не поддерживают.
Между тем, накануне стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ГИООКН. По версии следствия, начиная с 2015 года сотрудники ведомства не обращали внимания на состояние объектов в военном городке. В результате многие памятники находятся в аварийном состоянии.