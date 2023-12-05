Военный после 25 осколочных ранений проходит реабилитацию под Новосибирском

Как рассказал Семен Баранов, его дед Петр Баранов в 1939 ушел на фронт на финскую войну из Новосибирска и закончил свой военный путь во время штурма Кенигсберга. После войны вернулся в Новосибирск, был награжден Медалью «За отвагу». Такая же медаль и у Семена Баранова, он получил ее за особые заслуги в ходе специальной военной операции. По словам военного, эти медали практически идентичны даже внешне, только на медали деда внизу есть надпись «СССР».