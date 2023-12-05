Военный после 25 осколочных ранений проходит реабилитацию под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
— Получил множественные осколочные ранения, 25 осколков, что-то осталось, что-то достали. Основное — повредил колено, сустав раздроблен. Была операция, достали осколок из сустава и хондропластику сделали, сейчас идет восстановление после операции, — рассказал участник СВО Семен Баранов о полученном ранении и лечении, которое проходит.
Среди назначенных процедур — капельницы, карбокситерапия, барокамера. О процедуре карбокситерапии рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова:
«Карбокситерапия — это один из методов лечения, который направлен на улучшение трофики тканей и обогащение кислородом тканей, сосудов, органов. Эта процедура эффективна. У многих участников СВО есть повреждения конечностей, органов. Есть пациенты, которые проходят карбокистерапию, и у них восстанавливается чувствительность, подвижность».
Как рассказал Семен Баранов, его дед Петр Баранов в 1939 ушел на фронт на финскую войну из Новосибирска и закончил свой военный путь во время штурма Кенигсберга. После войны вернулся в Новосибирск, был награжден Медалью «За отвагу». Такая же медаль и у Семена Баранова, он получил ее за особые заслуги в ходе специальной военной операции. По словам военного, эти медали практически идентичны даже внешне, только на медали деда внизу есть надпись «СССР».
«Этот проект был уникальный для страны. Первая практика комплексной реабилитации ребят, получивших ранения на СВО. Эта практика получила тиражирование и стала использоваться и другими регионами.
В Новосибирской области проект был запущен с 1 марта 2023 года по поручению губернатора. Речь шла не только о медицинской реабилитации, но и комплексной реабилитации, которая включает в себя социально-культурные мероприятия, походы в театр, кино.
Уникальность проекта в том, что он масштабируется: появляется потребность — появляется услуга, которой можно воспользоваться по сертификату» — рассказал о программе сертификатов заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.
На данный момент в Новосибирской области выдано 446 сертификатов. В перечень услуг, предоставляемых по сертификату, добавлена санация полости рта, стоматологическое протезирование. Все это необходимо после минно-взрывных ранений.
Санатории и медицинский учреждения добавляются в программу участия, исходя из услуг, которые они предоставляют.
«Сегодня мы находимся в санатории „Рассвет“. Здесь есть комплекс медицинских услуг для восстановления опорно-двигательного аппарата, дыхания, нервной системы, — по словам Владимира Машанова, — бизнес тоже откликнулся на программу восстановления здоровья по сертификатам. Предприниматели предлагают посещение бассейна, массаж, другие необходимые участникам СВО процедуры, и правительство идет навстречу, давая возможность реализовать эту инициативу».
Срок действия сертификата — один год, его можно поставить на паузу. Кто-то из военных делает так, чтобы вернуться в зону СВО, кто-то просто ставит на паузу, чтобы дождаться появления необходимых услуг. Например, многие ставили срок действия сертификата на паузу, чтобы дождаться открытия театрального сезона.
Санаторий «Рассвет» входит в медицинские учреждения, которые оказывают услуги по сертификату, всего таких учреждение в Новосибирской области шесть. «Рассвет» является престижным санаторием, с хорошей материально-технической базой, уникальными специалистами, многие из которых проходили современное обучение не в Новосибирске. Например, врач, который проводит карбокситерапию, обучалась в Санкт-Петербурге.
Практика восстановления здоровья для участников СВО по сертификату будет продолжена в 2024 году, напомнил Владимир Машанов.