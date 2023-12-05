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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Кому и какие выплаты положены на СВО

Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения

5 декабря 2023, 11:53
Фото: 1MI
Кому и какие выплаты положены на СВО
Члены постоянной армии, добровольцы или мобилизованные — кто больше зарабатывает, принимая участие в СВО? Таким вопросом задаются многие, решающие отправиться на спецоперацию. Atas.Info разобрал, кому и какие выплаты положены, как их получить.

Губернаторские, единовременные и федеральные: виды выплат для участников СВО

Денежное довольствие контрактникам

Выплаты контрактникам состоят из окладов, размер которых зависит от конкретного звания и должности, как и дополнительные выплаты. Об этом свидетельствует п. 2, ст. 2 ФЗ № 306.

Средний размер зарплаты у мобилизованных и контрактников одинСредний размер зарплаты у мобилизованных и контрактников один
Средний размер зарплаты у мобилизованных и контрактников один
Фото: 1MI

Зарплата и для контрактников, и для добровольцев складывается из суточных в размере 4 240 рублей и денежного довольствия. Как показывает практика, военнослужащие разных статусов в среднем получают около 190 000 рублей и более в месяц. Различия зачастую незначительны.

Также вне зависимости от статуса военнослужащего установлена дополнительная выплата в 8 000 рублей в сутки для тех, кто находится в непосредственной зоне боевых действий. Также полагаются бонусы за уничтожение противника, в том числе техники и живой силы. Не стоит забывать, что эти же бонусы полагаются за наступательные операции. Однако на то, будут ли получены выплаты, следует обратить внимание при подписании бумаг.

Выплаты для добровольцев

Пусть добровольцы также заключают контракт с Минобороны РФ, их принято считать несколько иной категорией. К ней относят всех граждан, желающих принять участие в СВО. При этом контрактником могут стать даже те, кто не подошел для контракта или не прошел во время мобилизации по состоянию здоровья.

Примерный размер выплат составляет 190 00 рублейПримерный размер выплат составляет 190 00 рублей
Примерный размер выплат составляет 190 00 рублей
Фото: 1MI

Добровольцы могут быть призваны в любой момент и также они могут спокойно убыть из зоны проведения спецоперации по истечению контракта. У военнослужащих в отличие от них контракт автоматически продлевается, а мобилизованные служат до тех пор, пока не будет приказа об окончании частичной мобилизации.

Зарплата у контрактников также складывается из суточных в 4 240 рублей и денежного довольствия. В итоге выходит 190 000 и более рублей.

Размер выплат мобилизованным

Существуют мобилизованные двух категорий — подписавшие и не подписавшие контракт с Министерством обороны РФ. И военные без контракта в такой ситуации находятся в более выгодном положении — по крайней мере, с материальной точки зрения. Их выплаты соответствуют денежном довольствию контрактников, согласно п. 3 Указа Президента №647.

Зарплата состоит из денежного довольствия и социальной выплаты. Размер соцвыплаты составляет 158 000 рублей и не облагается налогами. Ее получают военнослужащие вне зависимости от звания. Выплачивается она не только в зоне боевых действий, но и во время подготовки и передислокации. Об этом свидетельствует приказ Министра обороны №780.

Если вы все-таки подписали контракт на год и более, то вам полагается единовременная выплата в размере 195 000 рублей, согласно указу Президента №767. В зарплату мобилизованным бойцам, подписавшим контракт также входит денежное довольствие и суточные в размере 4 240 рублей.

Меры поддержки семьям участников СВО

Выплаты семьям

Семьи мобилизованных и добровольцев, как правило, также получают выплаты или льготы. Однако устанавливают их отдельно взятые субъекты, поэтому за более точной информацией близким бойца следует обратиться в областную администрацию или социальный фонд.

Меры соцподдержки предоставляются семьям военныхМеры соцподдержки предоставляются семьям военных
Меры соцподдержки предоставляются семьям военных
Фото: 1MI

Во многих регионах семьи военнослужащих освобождаются от уплаты налогов или пени за просрочку оплаты по услугам ЖКХ. В некоторых регионах родственникам мобилизованного предоставляются взносы на капремонт или покупку квартиры. Кроме того, выплаты, положенные семье военного, освобождены от НДФЛ.

В качестве примера, в Москве семья мобилизованного на каждого ребенка получает пособие в размере прожиточного минимум.

Выплаты детям бойцов спецоперации

Выплаты для детей также устанавливаются на региональном уровне. Во многих субъектах РФ детям мобилизованных предоставили права внеочередного зачисления в детсады. Также они без проблем могут перевестись в учреждения, находящиеся близко к дому.

Семьи освобождаются от уплаты детсадов и допобразования. В школах им предоставляются бесплатные завтраки и обеды, в колледжах — обеды. Также несовершеннолетние имеют право на бесплатную психологическую помощь.

Другие виды поддержки военных и семей

Ранение на СВО — положенная компенсация

В России установлены президентские выплатыВ России установлены президентские выплаты
В России установлены президентские выплаты
Фото: 1MI

При ранении бойцам также положены выплаты. Причем есть три вида:

  • Страховые выплаты — те выплаты, которые положены по закону как обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих.

Отметим, что суммы на получение страховой выплаты ежегодно индексируются. Страховая выплата предполагает разный размер — в зависимости от полученных увечий. В случае легкого ранения полагаются 78 293 рублей 23 копейки, в случае тяжелого — 313 172 рублей 95 копеек. Также выплаты положены при получении инвалидности.

  • Единовременное пособие — выплата, которую боец получает в случае признания его негодным к дальнейшему прохождению службы.

Выплата положена тем, кто не может далее проходить военную службу, в том числе временно. С учетом индексации в 2023 году размер пособия составляет 3 131 729 рублей 56 копеек.

  • Единовременные выплаты — выплаты, положенные по указу Президента.

Такие выплаты производят на основании президентских указов. Сейчас размер выплаты по увечью составляет 3 000 000 рублей. Осуществляется выплата в нескольких случаях: если увечье получено во время проведения СВО; если оно получено при содействии силовым структурам в зоне проведения СВО; при охране госграницы.

Материальная поддержка по инвалидности

При получении ранения, которое повлекло за собой получение инвалидности, бойцу положена постоянная страховая выплата. При этом страховой случай для нее наступает, если инвалидность установили не позднее одного года после окончания военной службы.

Также положены выплаты по инвалидностиТакже положены выплаты по инвалидности
Также положены выплаты по инвалидности
Фото: 1MI

Размер выплаты зависит от категории по инвалидности:

  • Инвалиду I группы полагаются 2 348 797 рублей 18 копеек;
  • Инвалиду II группы полагаются 1 565 864 рублей 79 копеек;
  • Инвалиду III группы полагаются 782 932 рублей 39 копеек.

Выплаты семьям погибших

При гибели бойца семье погибшего полагается единовременная президентская выплата. В случае смерти военнослужащего родственники получают 5 000 000 рублей, которые долями распределяются между близкими. Если погибшему уже выплатили 3 000 000 рублей за ранение, то семье полагается 2 000 000 рублей.

Также родственникам погибшего выплачивают денежное довольствие и ежемесячную выплату, которые боец не успел получить до смерти.

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