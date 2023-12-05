Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения

Также вне зависимости от статуса военнослужащего установлена дополнительная выплата в 8 000 рублей в сутки для тех, кто находится в непосредственной зоне боевых действий. Также полагаются бонусы за уничтожение противника, в том числе техники и живой силы. Не стоит забывать, что эти же бонусы полагаются за наступательные операции. Однако на то, будут ли получены выплаты, следует обратить внимание при подписании бумаг.