«Золотой» фрукт: насколько подорожали бананы в Новосибирске

Как сообщает Ngs.ru, стоимость бананов в новосибирских магазинах разнится. В магазине «Ярче!» на Орджоникидзе, 35 за килограмм просят свыше 139 рублей за килограмм эквадорских бананов. При этом большинство из них — зеленые. Такая же цена и в «Ленте» (Депутатская, 46), но фрукты выглядят более спелыми.