«Золотой» фрукт: насколько подорожали бананы в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Как сообщает Ngs.ru, стоимость бананов в новосибирских магазинах разнится. В магазине «Ярче!» на Орджоникидзе, 35 за килограмм просят свыше 139 рублей за килограмм эквадорских бананов. При этом большинство из них — зеленые. Такая же цена и в «Ленте» (Депутатская, 46), но фрукты выглядят более спелыми.
Несмотря на скачки цен, бананы все же покупают.
«Сегодня на 20 рублей дорожает, а назавтра дешевеет. Но их покупают, особенно в будни», — рассказала одна из продавщиц.
В «Монетке» (Каменская, 32) просят 149 рублей за килограмм. Всего за два месяца стоимость фруктов подскочила на тридцать рублей. В «Пятерочке» (Максима Горького, 85) мини-бананы продаются по 259 рублей, стандартные — 114.
Стоит отметить, что в Правительстве России уже задумываются над включением бананов в список социально значимых продуктов. Экономисты утверждают, что в ближайшее время снижения цен ждать не стоит.