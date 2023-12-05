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К Новому году бананы могут подорожать еще сильнее

«Золотой» фрукт: насколько подорожали бананы в Новосибирске

5 декабря 2023, 06:17
Фото: 1MI
К Новому году бананы могут подорожать еще сильнее

В Новосибирске существенно изменились цены на бананы в супермаркетах

В России всего за месяц взлетела стоимость бананов, цена любимых фруктов подскочила до 200 рублей за килограмм. Эксперты объясняют это сильным удешевлением рубля и высоким спросом на продукт.

Как сообщает Ngs.ru, стоимость бананов в новосибирских магазинах разнится. В магазине «Ярче!» на Орджоникидзе, 35 за килограмм просят свыше 139 рублей за килограмм эквадорских бананов. При этом большинство из них — зеленые. Такая же цена и в «Ленте» (Депутатская, 46), но фрукты выглядят более спелыми.

Несмотря на скачки цен, бананы все же покупают.

«Сегодня на 20 рублей дорожает, а назавтра дешевеет. Но их покупают, особенно в будни», — рассказала одна из продавщиц.
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В «Монетке» (Каменская, 32) просят 149 рублей за килограмм. Всего за два месяца стоимость фруктов подскочила на тридцать рублей. В «Пятерочке» (Максима Горького, 85) мини-бананы продаются по 259 рублей, стандартные — 114.

Стоит отметить, что в Правительстве России уже задумываются над включением бананов в список социально значимых продуктов. Экономисты утверждают, что в ближайшее время снижения цен ждать не стоит.

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#Экономика#Новосибирск#Цены#Продукты#Еда#Фрукты#Александр Ляхов
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