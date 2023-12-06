Депутат из Плотниково вернул правительству все награды: он против свалки у домов

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:41
Председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Борис Корнев сдал в общественную приемную губернатора все грамоты, благодарственные письма и прочие знаки отличия, которые получил от региональных властей за годы депутатской работы. По словам Корнева, сначала сотрудники приемной не хотели принимать от него пакет с наградами, но позже все-таки согласились, заставив сделать полную опись содержимого.
К региональным наградам депутат приложил письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором, в частности, сказано: «Отдав более 40 лет трудовой и общественной деятельности на благо развития Плотниковского сельсовета, мне стыдно перед моими детьми, внуками, друзьями, односельчанами, нашими земляками, честно исполняющими свой долг в зоне СВО, и членами семей погибших воинов. Мы все вместе оказались бессильны перед чиновниками трех администраций, беспринципными депутатами, забывшими свои предвыборные обещания по защите наших законных прав и интересов».
В беседе с корреспондентом Atas.Info Борис Корнев пояснил, что на этот шаг его толкнуло полное игнорирование властями региона мнения тысяч жителей Плотниковского сельсовета, которые уже несколько лет последовательно выступают против планов размещения в одном километре от жилых домов огромного полигона для захоронения отходов с комплексом мусоросортировки.
«Развития территории не будет, если этот проект будет реализован. Весь труд моей жизни пойдет прахом, если мусорный полигон запустят», — с горечью констатирует Борис Корнев.
В случае появления полигона в тех границах, которые предусмотрены условиями действующего концессионного соглашения, депутат потребовал все его грамоты и награды, сданные на хранение в общественную приемную главы региона, отправить на уничтожение с первым же мусоровозом, который отправят на КПО «Правобережный».
Концессионное соглашение на строительство мусорного полигона, против которого длительное время протестуют новосибирцы, правительство региона подписало с МУП «САХ» в конце ноября. Полигон планируют создать в пригороде Новосибирска, в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Ранее эти земли были предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.
При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее не раз заявлял: в районе села Раздольное никаких мусорных полигонов не будет. Говорил глава региона и о поддержке позиции жителей села Плотниково, выступающих против появления полигона рядом с жилыми домами.
В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо «нежелательным», поскольку реализация таких планов приведет к «непоправимым экологическим последствиям». Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.
Но от альтернативных участков, предложенных активистами, мнение которых обещал учитывать губернатор Травников, власти попросту отмахнулись, ограничившись формальными отписками.