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Updated Сегодня, 14:30

Сосновый бор хотят полностью изменить

Для Соснового бора Новосибирска разработают концепцию развития

6 декабря 2023, 14:30
Фото: ВК / Зеленый Новосибирск
Сосновый бор хотят полностью изменить

В Новосибирске разработают новую концепцию развития Соснового бора

В Новосибирске разработают новую концепцию развития Соснового бора. Площадь проектирования составит более 100 гектаров.

Соответствующее соглашение о благотворительном пожертвовании уже подписано между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и предприятием «Элтекс». Разработчиком концепции определена компания ООО «СИАСК».

«В концепции предстоит отразить общее видение развития территории, функциональное зонирование, проектные предложения по общему благоустройству, включая входные группы, решения по освещению, схема дорожно-тропиночной сети и предложения по ландшафту», — сообщается в паблике «Зеленый Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Данная концепция станет первым этапом разработки проектной документации на благоустройство. В ее рамках будут проведены опросы горожан и встречи с местными жителями. Проект концепции планируется представить весной 2024 года.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Проект#Бор#Александр Ляхов
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