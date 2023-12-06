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Updated Сегодня, 13:35

Снегопад привел к транспортному коллапсу

Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области из-за снегопада

6 декабря 2023, 13:33
Фото: 1MI
Снегопад привел к транспортному коллапсу

В Новосибирской области из-за снегопада ограничено движение на трассах

В Новосибирской области ограничено движение транспорта на трассах. Причиной стал длящийся третий день обильный снегопад.

Из-за неблагоприятных погодных условий на трех трассах региона закрыто движение междугородних автобусов.

«Движение автобусов на всей протяженности автомобильных дорог — К-19Р „Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий“, К-17Р „Новосибирск — Кочки — Павлодар“, К-12Р „Новосибирск — Колывань — Томск“ Закрыто с 15:00 6 декабря», — сообщили в администрации Краснозерского района.

Одновременно с этим в управлении МЧС Новосибирской области сообщили о штормовом предупреждении. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Новосибирске и восточной части региона ожидается ухудшение видимости до 500 метров, снежные заносы и гололедные явления. Новосибирцам рекомендовано следить за прогнозом погоды и не выбираться за город без крайней нужды.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Ограничения#Снегопад#Александр Ляхов
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