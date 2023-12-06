Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области из-за снегопада

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Из-за неблагоприятных погодных условий на трех трассах региона закрыто движение междугородних автобусов.
«Движение автобусов на всей протяженности автомобильных дорог — К-19Р „Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий“, К-17Р „Новосибирск — Кочки — Павлодар“, К-12Р „Новосибирск — Колывань — Томск“ Закрыто с 15:00 6 декабря», — сообщили в администрации Краснозерского района.
Одновременно с этим в управлении МЧС Новосибирской области сообщили о штормовом предупреждении. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Новосибирске и восточной части региона ожидается ухудшение видимости до 500 метров, снежные заносы и гололедные явления. Новосибирцам рекомендовано следить за прогнозом погоды и не выбираться за город без крайней нужды.