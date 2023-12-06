Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области из-за снегопада

Одновременно с этим в управлении МЧС Новосибирской области сообщили о штормовом предупреждении. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Новосибирске и восточной части региона ожидается ухудшение видимости до 500 метров, снежные заносы и гололедные явления. Новосибирцам рекомендовано следить за прогнозом погоды и не выбираться за город без крайней нужды.