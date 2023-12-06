Елку-палку разместил в своем телеграм-канале министр экологии Шестернин

Каждая деревяшка точно подобрана по размеру, в результате получилась оригинальная и вполне симпатичная конструкция, действительно похожая на новогоднюю елку, особенно, если ее украсить игрушками. В телеграм канале Евгений Шестернин представил два вариант украшения такой елки и написал: «Для вдохновения, примера и логистической инструкции».