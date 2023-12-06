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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Елка-палка.

Елку-палку разместил в своем телеграм-канале министр экологии Шестернин

6 декабря 2023, 03:05
Фото: Телеграм-канал Евгения Шестернина
Елка-палка.
Пример экологичной новогодней елки, собранной из палок, показал министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.

Пока большинство выбирает между натуральной елью с елочного базара или многолетней пластиковой елкой, сотрудник министерства экологии в Новосибирской области уже поставил елку из круглых деревяшек.

Каждая деревяшка точно подобрана по размеру, в результате получилась оригинальная и вполне симпатичная конструкция, действительно похожая на новогоднюю елку, особенно, если ее украсить игрушками. В телеграм канале Евгений Шестернин представил два вариант украшения такой елки и написал: «Для вдохновения, примера и логистической инструкции».

Елка -палка с украшением.Елка -палка с украшением.
Новогодняя елка-палка.Новогодняя елка-палка.
Елка -палка с украшением.
Фото: Телеграм-канал Евгения Шестернина
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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Елка#Ольга Храмушкина#Новогодняя елка
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