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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Академия призвали лишить звания депутаты

Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя

6 декабря 2023, 03:28
Фото: Новосибирский краеведческий портал
Академия призвали лишить звания депутаты

Академика Асеева лишат звания «Почётный житель Новосибирска»

Впервые в истории Новосибирска мэрия собирается отозвать звание «Почетного жителя города». Лишить его собираются академика, бывшего главы СО РАН Александра Асеева. Соответствующий документ появился на сайте горадминистрации.

Также ученого лишат денежной выплаты, которая положена почетным жителям. Ее размер составляет 54 315 рублей.

Ранее суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что академик, занимая должность председателя СО РАН, воспользовался положением и присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности. Ущерб государству составил 45 млн рублей.

Дом академика Александра АсееваДом академика Александра Асеева
Дом академика Александра Асеева
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Александра Асеева признали виновным, и назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в полмиллиона рублей.

Ранее депутаты горсовета требовали лишить Александра Асеева звания почетного жителя. Вскоре это будет сделано.

«Лицо, удостоенное звания „Почётный житель города“, лишается этого звания решением Совета депутатов города Новосибирска на основании решения комиссии по представлению мэра в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого лица», — говорится в постановлении мэрии.
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#Новосибирск#Суд#Мэрия#Мошенничество#Горсовет#Штраф#Алина Гурицкая#Почетный житель#Александр Асеев
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