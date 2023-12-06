Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя

Ранее суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что академик, занимая должность председателя СО РАН, воспользовался положением и присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности. Ущерб государству составил 45 млн рублей.