Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Также ученого лишат денежной выплаты, которая положена почетным жителям. Ее размер составляет 54 315 рублей.
Ранее суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что академик, занимая должность председателя СО РАН, воспользовался положением и присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности. Ущерб государству составил 45 млн рублей.
Александра Асеева признали виновным, и назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в полмиллиона рублей.
Ранее депутаты горсовета требовали лишить Александра Асеева звания почетного жителя. Вскоре это будет сделано.
«Лицо, удостоенное звания „Почётный житель города“, лишается этого звания решением Совета депутатов города Новосибирска на основании решения комиссии по представлению мэра в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого лица», — говорится в постановлении мэрии.