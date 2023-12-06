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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Заместитель гендиректора Группы «ВИС» Сергей Юдин отвечает на вопросы журналистов

Группа ВИС назвала реальные сроки завершения строительства 4 моста в Новосибирске

6 декабря 2023, 12:21
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Заместитель гендиректора Группы «ВИС» Сергей Юдин отвечает на вопросы журналистов

Реальный срок завершения четвертого моста в Новосибирске назвала группа ВИС

Сегодня, 6 декабря 2023 должно было быть завершено строительство четвертого моста в Новосибирске. Топ-менеджеры группы ВИС показали журналистам нынешнее состояние стройки и объективные проблемы, помешавшие завершить ее вовремя. Названы реальные сроки завершения моста в 2024 году.

«По большому счету, по срокам? Когда первые машины смогут проехать по четвертому мосту и когда будет полностью завершен проект?», — задал вопрос корреспондент Атас.инфо на брифинге 6 декабря.

«Если говорить о комплексе работ, который подразумевает проезд по прямому ходу и спуску на ул. Станционную, то это возможно выполнить уже в период положительных температур, а именно — в июне–июле 2024 года», — ответил директор по реализации проекта Владислав Вавилин.

«А полное завершение»?

«Мы планируем четвертый квартал 2024 года», — ответил первый заместитель генерального директора Группы «ВИС» Сергей Юдин.

С четвертого моста открывается небывалый вид на реку Обь и Октябрьский мостС четвертого моста открывается небывалый вид на реку Обь и Октябрьский мост
С четвертого моста открывается небывалый вид на реку Обь и Октябрьский мост
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

«При условии, что будут сняты все вопросы, которые сегодня существуют», — добавил руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский.

Примечание. Четвертый «Центральный» мост в Новосибирске, это не только сам мостовой переход, но и сложнейшие комплексы развязок на левом и правом берегах реки Обь, тоннели под железнодорожной Транссибирской магистралью, пункт взимания платы на проезд, и целый комплекс других сложных объектов инфраструктуры.

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Сегодня топ-менеджеры группы ВИС провезли журналистов по незавершенному четвертому мосту и объяснили причины, которые не позволили завершить строительство в срок. В числе проблем грандиозной строки срыв сроков передачи участка с канализационным коллектором мостостроителям для начала работ. Он до сих пор не передан (а должны были в 2020-м году).

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Также, по словам мостостроителей, их работу тормозит слишком высокий уровень грунтовых вод в районе левобережной развязки на пл. Труда. Он не соответствовал проектной документации и потребовал усложнения и удорожания работ. И все это создало спорные вопросы по финансированию работ между концессионером — группой ВИС и концедентом — Правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта.

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По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023. А редакция Атас.инфо задалась вопросом: за сколько китайцы, которые славятся бешеными темпами строительства, возвели бы четвертый мост в Новосибирске.

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