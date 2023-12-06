Группа ВИС назвала реальные сроки завершения строительства 4 моста в Новосибирске

Сегодня топ-менеджеры группы ВИС провезли журналистов по незавершенному четвертому мосту и объяснили причины, которые не позволили завершить строительство в срок. В числе проблем грандиозной строки срыв сроков передачи участка с канализационным коллектором мостостроителям для начала работ. Он до сих пор не передан (а должны были в 2020-м году).