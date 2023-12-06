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Новосибирск сковали пробки

Идем на рекорд! Из-за снегопада пробки в Новосибирске достигли одиннадцати баллов

6 декабря 2023, 11:44
Фото: 2ГИС (скриншот)
Новосибирск сковали пробки

В Новосибирске образовались 11-балльные пробки из-за обильного снегопада

Погодные условия продолжают сказываться на движении транспорта. Обильный снегопад привел к дорожным пробкам в одиннадцать баллов.

Согласно данным 2ГИС, на данный момент в пробках стоит практически весь Новосибирск. Особые проблемы наблюдаются на Димитровском мосту, улицах Фабричной и Ватутина. Затор образовался на Октябрьской магистрали и у Оперного театра, практически не движется транспорт на Красном проспекте.

Ситуацию уже вовсю обсуждают новосибирцы. По их мнению, нужно срочно объявлять аврал на уборку снега.

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«Ау, где техника? Сколько же можно издеваться над людьми!», — возмущается Валерия Ковалева в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Техника работает, но зима решила компенсировать дефицит снега», — считает Ольга Полегешко. «Ничего нового, рапортуют о закупке техники. А снег каждый год один и тот же», — утверждает Вера Богданова.

Напомним, что Новосибирск стоит в пробках уже несколько дней. Вчерашний снегопад привел к затору в десять баллов.

Новосибирск сковали десятибалльные пробки из-за снегопада
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