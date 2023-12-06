Идем на рекорд! Из-за снегопада пробки в Новосибирске достигли одиннадцати баллов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Согласно данным 2ГИС, на данный момент в пробках стоит практически весь Новосибирск. Особые проблемы наблюдаются на Димитровском мосту, улицах Фабричной и Ватутина. Затор образовался на Октябрьской магистрали и у Оперного театра, практически не движется транспорт на Красном проспекте.
Ситуацию уже вовсю обсуждают новосибирцы. По их мнению, нужно срочно объявлять аврал на уборку снега.
«Ау, где техника? Сколько же можно издеваться над людьми!», — возмущается Валерия Ковалева в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Техника работает, но зима решила компенсировать дефицит снега», — считает Ольга Полегешко. «Ничего нового, рапортуют о закупке техники. А снег каждый год один и тот же», — утверждает Вера Богданова.
Напомним, что Новосибирск стоит в пробках уже несколько дней. Вчерашний снегопад привел к затору в десять баллов.