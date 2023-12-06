Идем на рекорд! Из-за снегопада пробки в Новосибирске достигли одиннадцати баллов

«Ау, где техника? Сколько же можно издеваться над людьми!», — возмущается Валерия Ковалева в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». «Техника работает, но зима решила компенсировать дефицит снега», — считает Ольга Полегешко. «Ничего нового, рапортуют о закупке техники. А снег каждый год один и тот же», — утверждает Вера Богданова.