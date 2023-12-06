Илья Баланин призвал ТФОМС к рациональному подходу при распоряжении средствами

Во время расширенного заседания рассматривались и другие вопросы, в частности индивидуальное информирование и сопровождение лиц под диспансерным наблюдением и застрахованных граждан по итогам диспансеризации и медосмотров, нарушение прав пациента на своевременную и качественную медицинскую помощь, а также выявление рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.