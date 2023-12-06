Илья Баланин призвал ТФОМС к рациональному подходу при распоряжении средствами

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Об этом сказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин во время своего выступления на расширенном заседании межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС, сообщает regnum.ru.
Баланин отметил, что в регионах имеются ресурсы, позволяющие не допускать просроченной задолженности по кредитам. Этими ресурсами важно рационально управлять. Как правило, кредиторская задолженность растет из-за того, что медучреждения неправильно организуют и планируют свою деятельность.
«Поэтому я прошу провести необходимую работу и принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам», — обратился к руководству территориальных ФОМС Илья Баланин.
Он также подчеркнул, что на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов планируется увеличить расходы. Важно, что и спектр медицинских услуг при этом расширится.
Баланин отметил, что расходы будут увеличены на всех виды медпомощи, предоставляемой по ОМС. В числе приоритетных направлений — медицинская реабилитация, профилактика заболеваний, пребывание в стационарах, оказание специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную.
С 16 800 по 19 200 рублей, то есть на 14 процентов, вырастет подушевой норматив. Отдельно увеличат нормативы стоимости хирургической помощи.
Одним из главных направлений останется первичная медико-санитарная помощь, а объем мер профилактики, включая диспансеризацию и плановые медицинские осмотры, увеличится на 17,3 процента.
Во время расширенного заседания рассматривались и другие вопросы, в частности индивидуальное информирование и сопровождение лиц под диспансерным наблюдением и застрахованных граждан по итогам диспансеризации и медосмотров, нарушение прав пациента на своевременную и качественную медицинскую помощь, а также выявление рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.