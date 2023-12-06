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Илья Баланин призвал ТФОМС к рациональному подходу при распоряжении средствами

Илья Баланин призвал ТФОМС к рациональному подходу при распоряжении средствами

6 декабря 2023, 12:29
Фото: пресс-служба ФОМС
Рациональное управление финансовыми ресурсами позволит территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ТФОМС) погасить просроченную кредиторскую задолженность медицинских организаций.

Об этом сказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин во время своего выступления на расширенном заседании межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС, сообщает regnum.ru.

Баланин отметил, что в регионах имеются ресурсы, позволяющие не допускать просроченной задолженности по кредитам. Этими ресурсами важно рационально управлять. Как правило, кредиторская задолженность растет из-за того, что медучреждения неправильно организуют и планируют свою деятельность.

«Поэтому я прошу провести необходимую работу и принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам», — обратился к руководству территориальных ФОМС Илья Баланин.

Он также подчеркнул, что на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов планируется увеличить расходы. Важно, что и спектр медицинских услуг при этом расширится.

Баланин отметил, что расходы будут увеличены на всех виды медпомощи, предоставляемой по ОМС. В числе приоритетных направлений — медицинская реабилитация, профилактика заболеваний, пребывание в стационарах, оказание специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную.

С 16 800 по 19 200 рублей, то есть на 14 процентов, вырастет подушевой норматив. Отдельно увеличат нормативы стоимости хирургической помощи.

Одним из главных направлений останется первичная медико-санитарная помощь, а объем мер профилактики, включая диспансеризацию и плановые медицинские осмотры, увеличится на 17,3 процента.

Во время расширенного заседания рассматривались и другие вопросы, в частности индивидуальное информирование и сопровождение лиц под диспансерным наблюдением и застрахованных граждан по итогам диспансеризации и медосмотров, нарушение прав пациента на своевременную и качественную медицинскую помощь, а также выявление рисков нарушения прав пациентов с онкологическими заболеваниями.

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