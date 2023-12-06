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Сочинение пишут школьники

Итоговое сочинение 2023: темы, сколько слов и время написания для зачета к ЕГЭ

6 декабря 2023, 00:58
Фото: 1MI
Сочинение пишут школьники
Итоговое сочинение в 2023 году школьники пишут 6 декабря. Какие критерии эссе для зачета к ЕГЭ, а также количество слов, время написания и темы сочинений, читайте в материале Atas.info.

Что такое итоговое сочинение

Итоговое сочинение — это экзамен, который проверяет умение выпускников размышлять на этические и нравственные темы, аргументировать свою точку зрения с помощью литературных источников, необязательно ограничиваясь школьной программой.

Кроме того, оно служит основой для государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов, включая ЕГЭ. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать как минимум три балла из пяти. В случае неудачи, выпускнику предоставляются еще две возможности: первая — в первую среду февраля, вторая — во вторую среду апреля. Если все три попытки провалены, ЕГЭ не будет сдан, и следующий шанс появится только через год. Вместо аттестата выпускник получит справку.

 

Как проходит итоговое сочинение

Выпускникам выдают тему и им дают 3 часа 55 минут на написание. В день экзамена ученики получают билет с шестью темами для выбора. Примеры формулировок: «Почему прогресс, приносящий человеку удобства и комфорт, может быть опасным для человечества?» или «Реальное и виртуальное общение: какие преимущества есть у каждого из них?» Выпускник выбирает одну тему и пишет эссе.

Примерные темыПримерные темы
Примерные темы

Требования к итоговому сочинению

Перед началом работы необходимо ознакомиться с требованиями и критериями, которые можно найти на сайте ФИПИ. Чтобы работа выпускника была проверена, нужно выполнить два основных требования: объем и самостоятельность написания.

  • Объем. Минимальное количество слов — 250. Не установлен максимальный предел, но рекомендуется писать около 350 слов, чтобы достаточно раскрыть проблему.

В подсчете слов есть некоторые тонкости, которые можно использовать, чтобы добиться нужного количества. Например, «А. С. Пушкин» — это одно слово, в то время как «Александр Сергеевич Пушкин» уже три слова. Служебные части речи — предлоги, союзы, частицы — также учитываются: «все же» — два слова.

  • Самостоятельность написания. Записывать что-то с чужой работы на экзамене запрещено. Кроме того, нельзя использовать заученные аргументы из интернета. Если работа подозревается в списывании или плагиате, ученик может получить неудовлетворительную оценку. В таком случае ему придется пересдавать экзамен, без возможности подать апелляцию.
Итоговое сочинение — это формат для прохождения ЕГЭ. Оценка проводится по мягким критериям, поэтому его сдача не сложна, если выпускник соблюдает требования и не нарушает правила.
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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Школа#Школьники#Россия#Эмилия Губарева
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