Итоговое сочинение 2023: темы, сколько слов и время написания для зачета к ЕГЭ

Posted Сегодня, 00:58
Published Сегодня, 00:58
Modified Сегодня, 00:58
Updated Сегодня, 00:58
Итоговое сочинение — это экзамен, который проверяет умение выпускников размышлять на этические и нравственные темы, аргументировать свою точку зрения с помощью литературных источников, необязательно ограничиваясь школьной программой.
Кроме того, оно служит основой для государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов, включая ЕГЭ. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать как минимум три балла из пяти. В случае неудачи, выпускнику предоставляются еще две возможности: первая — в первую среду февраля, вторая — во вторую среду апреля. Если все три попытки провалены, ЕГЭ не будет сдан, и следующий шанс появится только через год. Вместо аттестата выпускник получит справку.
Выпускникам выдают тему и им дают 3 часа 55 минут на написание. В день экзамена ученики получают билет с шестью темами для выбора. Примеры формулировок: «Почему прогресс, приносящий человеку удобства и комфорт, может быть опасным для человечества?» или «Реальное и виртуальное общение: какие преимущества есть у каждого из них?» Выпускник выбирает одну тему и пишет эссе.
Перед началом работы необходимо ознакомиться с требованиями и критериями, которые можно найти на сайте ФИПИ. Чтобы работа выпускника была проверена, нужно выполнить два основных требования: объем и самостоятельность написания.
В подсчете слов есть некоторые тонкости, которые можно использовать, чтобы добиться нужного количества. Например, «А. С. Пушкин» — это одно слово, в то время как «Александр Сергеевич Пушкин» уже три слова. Служебные части речи — предлоги, союзы, частицы — также учитываются: «все же» — два слова.
Итоговое сочинение — это формат для прохождения ЕГЭ. Оценка проводится по мягким критериям, поэтому его сдача не сложна, если выпускник соблюдает требования и не нарушает правила.