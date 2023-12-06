Итоговое сочинение 2023: темы, сколько слов и время написания для зачета к ЕГЭ

Кроме того, оно служит основой для государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов, включая ЕГЭ. Чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать как минимум три балла из пяти. В случае неудачи, выпускнику предоставляются еще две возможности: первая — в первую среду февраля, вторая — во вторую среду апреля. Если все три попытки провалены, ЕГЭ не будет сдан, и следующий шанс появится только через год. Вместо аттестата выпускник получит справку.