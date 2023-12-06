Коллектор канализации: в Новосибирске показали главную проблему на стройке 4 моста

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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В четверг, 6 декабря, в день, когда согласно концессионному соглашению все работы по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске должны быть завершены, представители группы ВИС объяснили причину сдвига срока сдачи объекта. Речь идет о канализационном коллекторе диаметром 2000 мм на левом берегу, который должен обеспечивать прием сточных вод из жилых домов Горского микрорайона.
«Работы по подготовке территории в рамках нулевого этапа, которые выполнял концедент, были начаты в 2019 году и не завершены до сих пор. На сегодняшний день новая нитка коллектора проложена, устраняются дефекты, которые были выполнены в процессе производства работ, переключение данной канализации планируется завершить в январе 2024 года», — заявил директор по реализации проекта строительства мостового перехода Владислав Вавилин.
Только после этого строители смогут приступить к отсыпке насыпи и устройству дорожного полотна, связывающего левобережную развязку и непосредственно мостовой переход, добавил Вавилин.
Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.
Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.
По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.