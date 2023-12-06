Коллектор канализации: в Новосибирске показали главную проблему на стройке 4 моста

Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.