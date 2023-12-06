Квартал в Новосибирске отключили от теплоснабжения — скоро грядут 35-градусные морозы

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Уже через несколько дней в Новосибирскую область придут морозы до -41 градуса. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 7 декабря, ожидается похолодание до -29 градусов. А в пятницу температура воздуха упадет до -34 градусов в Новосибирске и до -38 градусов в пригороде.
Страшно представить, что будет в тех квартирах, где нет тепла. Для некоторых жителей Новосибирска это, видимо, станет не вымыслом, а реальностью. На нескольких улицах в городе уже третью неделю стабильно отключают теплоснабжение и горячую воду. С проблемой в редакцию Atas.Info обратился общественник Михаил Мезенцев.
По его словам, дома на улице Демьяна Бедного, Селезнева, Алейской и других, прилегающих к ним, могут остаться без тепла в самый холодный период. 24 октября ресурсоснабжающая организация заявила о временном прекращении подачи горячей воды. Однако от услуг жителей с тех пор отключили не один раз.
«С того момента как был начат отопительный сезон ресурсоснабжающая организация вдруг решила, что это самое время для выполнения каких-то плановых работ связанных с установкой какого-то дополнительного оборудования в ЦТП-13. Очередное отключение отопления и горячей воды произошло вчера утром. Закончится должно было вчера же, в 20:00, но, видимо, что-то пошло не так. В итоге, не только до настоящего момента в домах нет отопления и горячей воды, но и не ожидается возобновления подачи этих коммунальных услуг до сегодняшнего вечера», — говорит Мезенцев.
Из-за отсутствия тепла в гимназии №13 даже отменили занятия. Также перестал работать детский сад №484. Дети должны оставаться дома на самообучении. Правда, делать это будет не так просто — писать замерзшими руками, кажется, может быть больно.
Местные жители откровенно возмущаются происходящим. По их словам, подобные «заморозки» повторяются не в первый раз.
«Нас отключают систематически. Горячего водоснабжения и отопления не было 25 ноября, отключили нас и вчера. При этом не сочли нужным уведомить и мы проснулись в холодных квартирах. Когда мы жалуемся, то ответ практически один: проводятся плановые работы. Что за работы, толком не сообщают. Должны включить тепло 7 декабря. Но я бы этого не гарантировала», — рассказала Atas.Info местная жительница Алеся.
Связаться с ресурсоснабжающей организацией корреспонденту Atas.Info не удалось. Редакция направила официальный запрос в мэрию Новосибирска.