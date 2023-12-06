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Третью неделю у новосибирцев отключают тепло

Квартал в Новосибирске отключили от теплоснабжения — скоро грядут 35-градусные морозы

6 декабря 2023, 07:15
Фото: 1MI
Третью неделю у новосибирцев отключают тепло

Целый квартал в Новосибирске остался без тепла перед 35-градусными морозами

Несколько улиц в Центральном районе Новосибирска оставили без тепла и горячего водоснабжения. Сделали это прямо перед наступлением крепких морозов. Сейчас дети, живущие в этом квартале, не ходят в школу и детский сад, так как там тоже перестали подавать тепло.

Уже через несколько дней в Новосибирскую область придут морозы до -41 градуса. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 7 декабря, ожидается похолодание до -29 градусов. А в пятницу температура воздуха упадет до -34 градусов в Новосибирске и до -38 градусов в пригороде.

Страшно представить, что будет в тех квартирах, где нет тепла. Для некоторых жителей Новосибирска это, видимо, станет не вымыслом, а реальностью. На нескольких улицах в городе уже третью неделю стабильно отключают теплоснабжение и горячую воду. С проблемой в редакцию Atas.Info обратился общественник Михаил Мезенцев.

Карта отключений тепла и горячей водыКарта отключений тепла и горячей воды
Карта отключений тепла и горячей воды
Фото: map.novo-sibirsk.ru

По его словам, дома на улице Демьяна Бедного, Селезнева, Алейской и других, прилегающих к ним, могут остаться без тепла в самый холодный период. 24 октября ресурсоснабжающая организация заявила о временном прекращении подачи горячей воды. Однако от услуг жителей с тех пор отключили не один раз.

Такие уведомления видели жители домовТакие уведомления видели жители домов
Такие уведомления видели жители домовТакие уведомления видели жители домов
Такие уведомления видели жители домов
Фото: Михаил Мезенцев
«С того момента как был начат отопительный сезон ресурсоснабжающая организация вдруг решила, что это самое время для выполнения каких-то плановых работ связанных с установкой какого-то дополнительного оборудования в ЦТП-13. Очередное отключение отопления и горячей воды произошло вчера утром. Закончится должно было вчера же, в 20:00, но, видимо, что-то пошло не так. В итоге, не только до настоящего момента в домах нет отопления и горячей воды, но и не ожидается возобновления подачи этих коммунальных услуг до сегодняшнего вечера», — говорит Мезенцев.

Из-за отсутствия тепла в гимназии №13 даже отменили занятия. Также перестал работать детский сад №484. Дети должны оставаться дома на самообучении. Правда, делать это будет не так просто — писать замерзшими руками, кажется, может быть больно.

Местные жители откровенно возмущаются происходящим. По их словам, подобные «заморозки» повторяются не в первый раз.

«Нас отключают систематически. Горячего водоснабжения и отопления не было 25 ноября, отключили нас и вчера. При этом не сочли нужным уведомить и мы проснулись в холодных квартирах. Когда мы жалуемся, то ответ практически один: проводятся плановые работы. Что за работы, толком не сообщают. Должны включить тепло 7 декабря. Но я бы этого не гарантировала», — рассказала Atas.Info местная жительница Алеся.

Связаться с ресурсоснабжающей организацией корреспонденту Atas.Info не удалось. Редакция направила официальный запрос в мэрию Новосибирска.

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