Квартал в Новосибирске отключили от теплоснабжения — скоро грядут 35-градусные морозы

По его словам, дома на улице Демьяна Бедного, Селезнева, Алейской и других, прилегающих к ним, могут остаться без тепла в самый холодный период. 24 октября ресурсоснабжающая организация заявила о временном прекращении подачи горячей воды. Однако от услуг жителей с тех пор отключили не один раз.