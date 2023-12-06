Мошенники заставили пенсионерку из Новосибирска взять кредиты и продать квартиру

Этим история не закончилась, через несколько дней Ольге Алексеевне сообщили, что кто-то выставил на продажу ее единственную квартиру и сделка уже практически прошла. Как объяснили мошенники, пенсионерке нужно срочно самой продать квартиру, пока она еще оформлена на нее — тогда договор той незаконной продажи будет переоформлен на нее и квартира останется за ней. Как только женщина согласилась на такую схему, к ней пришел риелтор и вскоре ООО «ОбменРФ» из Екатеринбурга выкупило квартиру Ольги Алексеевны дешевле рыночной цены за 3,2 млн рублей.