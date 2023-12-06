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Ольга Алексеевна одинокая работающая пенсионерка.

Мошенники заставили пенсионерку из Новосибирска взять кредиты и продать квартиру

6 декабря 2023, 05:42
Фото: precedent.tv
Ольга Алексеевна одинокая работающая пенсионерка.
Два кредита на 800 тысяч рублей и продажа квартиры — печальный итог общения одинокой пенсионерки из Новосибирска с мошенниками.

В один из вечеров у 68-летней пенсионерки из Новосибирска зазвонил телефон. Звонившая представилась капитаном полиции, предупредила, что сейчас поступит звонок из ФСБ. Далее позвонил мужчина, представившийся майором полиции и спросил, переводила ли Ольга Алексеевна кому-нибудь 100 тысяч рублей?

На это вопрос женщина сказала, что никому не переводила и у нее нет таких денег, рассказала Ольга Алексеевна изданию precedent.tv. Но уже через несколько минут раздался еще один звонок, звонили якобы из Центробанка, напугали пенсионерку тем, что на нее оформили кредит и сообщили, что можно «перекрыть» задолженность деньгами, и кредит будет закрыт.

Звонившая доверительно посоветовала пойти в находящийся рядом с домом пенсионерки ВТБ и взять кредит, но никому не сообщать об этой ситуации. Пенсионерка впала в панику, но утром пошла в банк и взяла кредит на 400 тысяч рублей, а потом «по совету» мошенников перевела деньги на предложенный ими счет.

На этом мошенники не остановились, таким же образом они вынудили пожилую женщину взять еще один кредит на 420 тысяч рублей в Сбербанке. Эти деньги мошенники попросили положить на счет через банкомат.

Этим история не закончилась, через несколько дней Ольге Алексеевне сообщили, что кто-то выставил на продажу ее единственную квартиру и сделка уже практически прошла. Как объяснили мошенники, пенсионерке нужно срочно самой продать квартиру, пока она еще оформлена на нее — тогда договор той незаконной продажи будет переоформлен на нее и квартира останется за ней. Как только женщина согласилась на такую схему, к ней пришел риелтор и вскоре ООО «ОбменРФ» из Екатеринбурга выкупило квартиру Ольги Алексеевны дешевле рыночной цены за 3,2 млн рублей.

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Деньги от продажи квартиры женщина отдала мифическому сотруднику Центробанка, чтобы он перевел деньги по договору продажи. В итоге женщина осталась и без денег, и без квартиры, общий ущерб составил более 4 млн рублей.
В тот же день пенсионерка написала заявление в полицию. Следователи занялись распутыванием мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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Ведущий юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков прокомментировал ситуацию. Он сказал, что наибольшая сложность ситуации в том, что пенсионерку уже прямо сейчас выселяют из квартиры, в такой ситуации сложно сохранить даже единственное жилье. Но дело взяла на контроль прокуратура: «Мы обратились с заявлением к следователю, чтобы наложить обеспечительные меры сейчас на квартиру, потому что она является объектом преступления. Надеемся, что следователь даст правильную оценку этим обстоятельствам и выставит запрет на регистрационные действия, чтобы квартиру не могли ее дальше перепродать, и потерпевшая женщина могла там проживать».

В Новосибирске подобны действия мошенников распространены, доверчивых заемщиков обманули на миллион рублей.

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