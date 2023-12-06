Мошенники заставили пенсионерку из Новосибирска взять кредиты и продать квартиру

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В один из вечеров у 68-летней пенсионерки из Новосибирска зазвонил телефон. Звонившая представилась капитаном полиции, предупредила, что сейчас поступит звонок из ФСБ. Далее позвонил мужчина, представившийся майором полиции и спросил, переводила ли Ольга Алексеевна кому-нибудь 100 тысяч рублей?
На это вопрос женщина сказала, что никому не переводила и у нее нет таких денег, рассказала Ольга Алексеевна изданию precedent.tv. Но уже через несколько минут раздался еще один звонок, звонили якобы из Центробанка, напугали пенсионерку тем, что на нее оформили кредит и сообщили, что можно «перекрыть» задолженность деньгами, и кредит будет закрыт.
Звонившая доверительно посоветовала пойти в находящийся рядом с домом пенсионерки ВТБ и взять кредит, но никому не сообщать об этой ситуации. Пенсионерка впала в панику, но утром пошла в банк и взяла кредит на 400 тысяч рублей, а потом «по совету» мошенников перевела деньги на предложенный ими счет.
На этом мошенники не остановились, таким же образом они вынудили пожилую женщину взять еще один кредит на 420 тысяч рублей в Сбербанке. Эти деньги мошенники попросили положить на счет через банкомат.
Этим история не закончилась, через несколько дней Ольге Алексеевне сообщили, что кто-то выставил на продажу ее единственную квартиру и сделка уже практически прошла. Как объяснили мошенники, пенсионерке нужно срочно самой продать квартиру, пока она еще оформлена на нее — тогда договор той незаконной продажи будет переоформлен на нее и квартира останется за ней. Как только женщина согласилась на такую схему, к ней пришел риелтор и вскоре ООО «ОбменРФ» из Екатеринбурга выкупило квартиру Ольги Алексеевны дешевле рыночной цены за 3,2 млн рублей.
Деньги от продажи квартиры женщина отдала мифическому сотруднику Центробанка, чтобы он перевел деньги по договору продажи. В итоге женщина осталась и без денег, и без квартиры, общий ущерб составил более 4 млн рублей.
В тот же день пенсионерка написала заявление в полицию. Следователи занялись распутыванием мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Ведущий юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков прокомментировал ситуацию. Он сказал, что наибольшая сложность ситуации в том, что пенсионерку уже прямо сейчас выселяют из квартиры, в такой ситуации сложно сохранить даже единственное жилье. Но дело взяла на контроль прокуратура: «Мы обратились с заявлением к следователю, чтобы наложить обеспечительные меры сейчас на квартиру, потому что она является объектом преступления. Надеемся, что следователь даст правильную оценку этим обстоятельствам и выставит запрет на регистрационные действия, чтобы квартиру не могли ее дальше перепродать, и потерпевшая женщина могла там проживать».
В Новосибирске подобны действия мошенников распространены, доверчивых заемщиков обманули на миллион рублей.