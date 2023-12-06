«Нам нужен результат»: новосибирский ХК «Сибирь» уволил тренера Немировски

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Причиной увольнения Дэвида Немировски стала неудовлетворительная игра хоккеистов и отрицательный спортивный результат. Руководство клуба больше не доверяет тренеру.
«Нам нужен достойный результат, достойный уровень игры. Нынешнее положение вещей нас совершенно не устраивает. Нужно принимать оперативные меры по выходу из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию», — заявил генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.
Чаша терпения руководства клуба могла переполниться после проигрыша «Сибири» минскому «Динамо» со счетом 2:3 5 декабря. Данный матч стал четвертым подряд, проигранным новосибирцами.
Вместе с Немировски клуб покинули ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.