Новосибирец сбил годовалую девочку

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Инцидент произошел днем 5 декабря на улице Звездной. Родители девочки переходили дорогу в неположенном месте.
«41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21120, ехал по улице Звездная. По пути следования, у дома №1 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую в сопровождении взрослого вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Сейчас ребенок в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются.