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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Ребенок находится в больнице

Новосибирец сбил годовалую девочку

6 декабря 2023, 05:18
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Ребенок находится в больнице

В Новосибирске годовалую девочку сбили на нерегулируемом переходе

В Новосибирске водитель «Лады» умудрился сбить годовалую девочку. Ребенок шел в сопровождении взрослых.

Инцидент произошел днем 5 декабря на улице Звездной. Родители девочки переходили дорогу в неположенном месте.

«41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21120, ехал по улице Звездная. По пути следования, у дома №1 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую в сопровождении взрослого вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас ребенок в больнице. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Авария#Александр Ляхов
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