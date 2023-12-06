Новосибирская область замкнула рейтинг социально благополучных регионов России

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В третьем квартале 2023 года Новосибирская область заняла 31-е место из 35 в рейтинге социально благополучных регионов страны по версии Фонда развития гражданского общества.
В предыдущем квартале она занимала 29-е место. Автономные округа России — Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский — заняли первые три места в рейтинге.
Москва и Санкт-Петербург занимают шестое и восьмое места соответственно. Там выше средняя зарплата и ниже цены на товары и услуги, поэтому индекс социального благополучия выше.
Если средний показатель по России составляет 3,3, то лидер региона имеет индекс 5,85. В третьем квартале 2023 года индекс социального благополучия в Новосибирской области составил 2,81.Оренбургская область заняла последнее место в рейтинге с индексом 2,75.