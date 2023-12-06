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Новосибирска область сдает позиции

Новосибирская область замкнула рейтинг социально благополучных регионов России

6 декабря 2023, 07:10
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирска область сдает позиции

Новосибирская область вошла в топ-35 социально благополучных регионов России

Специалисты провели анализ, сравнив среднюю зарплату и стоимость минимального набора товаров и услуг в разных регионах. Новосибирская область в рейтинге социального благополучия сдала позиции, заняв 31 место.

В третьем квартале 2023 года Новосибирская область заняла 31-е место из 35 в рейтинге социально благополучных регионов страны по версии Фонда развития гражданского общества.

В предыдущем квартале она занимала 29-е место. Автономные округа России — Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский — заняли первые три места в рейтинге.

Рейтинг регионовРейтинг регионов
Рейтинг регионовРейтинг регионов
Рейтинг регионов
Фото: Фонд развития гражданского общества

Москва и Санкт-Петербург занимают шестое и восьмое места соответственно. Там выше средняя зарплата и ниже цены на товары и услуги, поэтому индекс социального благополучия выше.

Если средний показатель по России составляет 3,3, то лидер региона имеет индекс 5,85. В третьем квартале 2023 года индекс социального благополучия в Новосибирской области составил 2,81.Оренбургская область заняла последнее место в рейтинге с индексом 2,75.

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