Пилотов, посадивших самолет под Новосибирском, попросили уволиться

До этого в Росавиации усомнились в профессиональной компетентности пилотов, приземливших воздушное судно на пшеничное поле в Убинском районе. Работников обвиняют в том, что они якобы не удосужились рассчитать количество топлива для посадки в Новосибирске. К тому же, в экстренной ситуации пилоты якобы действовали наобум.