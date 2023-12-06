Пилотов, посадивших самолет под Новосибирском, попросили уволиться

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Как сообщают «Известия» со ссылкой на инсайдерскую информацию, с данной просьбой обратились к командиру самолета Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову. Однако пока заявления ими не подписаны. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздерживаются от каких-либо комментариев.
До этого в Росавиации усомнились в профессиональной компетентности пилотов, приземливших воздушное судно на пшеничное поле в Убинском районе. Работников обвиняют в том, что они якобы не удосужились рассчитать количество топлива для посадки в Новосибирске. К тому же, в экстренной ситуации пилоты якобы действовали наобум.
Жена пилота Эдуарда Смирнова уже обратилась за поддержкой к президенту Владимиру Путину. По ее словам, экипаж совершил невозможное и мягко приземлил самолет на пшеничное поле. Другого выхода в этой ситуации якобы не было.
Напомним, что борт A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Убинском районе 12 сентября. На борту находились 167 человек, никто не пострадал.