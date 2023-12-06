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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:28

Пилотов просят уволиться по собственному желанию

Пилотов, посадивших самолет под Новосибирском, попросили уволиться

6 декабря 2023, 10:08
Фото: Telegram-канал «Уральских авиалиний»
Пилотов просят уволиться по собственному желанию

От пилотов «Уральских авиалиний», совершивших посадку в НСО, требуют увольнения

Пилотов «Уральских авиалиний», совершивших экстренную посадку в Убинском районе, попросили уволиться по собственному желанию. Причины данного решения неизвестны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на инсайдерскую информацию, с данной просьбой обратились к командиру самолета Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову. Однако пока заявления ими не подписаны. В пресс-службе «Уральских авиалиний» воздерживаются от каких-либо комментариев.

До этого в Росавиации усомнились в профессиональной компетентности пилотов, приземливших воздушное судно на пшеничное поле в Убинском районе. Работников обвиняют в том, что они якобы не удосужились рассчитать количество топлива для посадки в Новосибирске. К тому же, в экстренной ситуации пилоты якобы действовали наобум.

Росавиация усомнилась в опытности пилотов, посадивших самолет под Новосибирском
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Жена пилота Эдуарда Смирнова уже обратилась за поддержкой к президенту Владимиру Путину. По ее словам, экипаж совершил невозможное и мягко приземлил самолет на пшеничное поле. Другого выхода в этой ситуации якобы не было.

Напомним, что борт A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Убинском районе 12 сентября. На борту находились 167 человек, никто не пострадал.

В Росавиации назвали причины посадки самолета на поле в Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Самолет#Авиакомпания#Увольнение#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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