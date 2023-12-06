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Ребенка нашли на трассе два года назад

Ребенок из коробки: что произошло с девочкой, найденной на трассе под Новосибирском

6 декабря 2023, 02:22
Фото: Герои публикации / КП-Новосибирск
Ребенка нашли на трассе два года назад

Найденная в коробке на трассе под Новосибирском девочка пошла в детсад

Почти два года назад на трассе под Новосибирском группа подростков нашла новорожденную девочку, брошенную умирать в коробке. Ребенка спасли. С тех пор малышка нашла приемную семью и уже даже пошла в детский сад. Рассказываем, как сложилась судьба ребенка из коробки.

7 января 16-летний Ренат Литвинов с четырьмя друзьями ушел гулять. На улице тогда было -9 градусов. На трассе компания нашла коробку, где лежала маленькая девочка. Несмотря на мороз, она еще не успела получить обморожение.

«Заметили на обочине коробку, подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что там щенки. Но внутри была девочка. Новорожденная! Лежала как куколка, в тряпочку просто завернута. А рядом с ней — бутылочка с какой-то смесью», — вспоминает парень в разговоре с КП-Новосибирск.

Ребята не оставили ребенка в беде. Они пытались остановить проезжающие мимо автомобили, но в итоге обратились за помощью к родителям. Девочку забрали и отвезли в больницу. Литвиновы были готовы удочерить девочку. Но опека отдала ее семье, которая была первой в очереди на усыновление. Новой датой рождения ребенка стало 7 января.

Девочке быстро нашли приемную семьюДевочке быстро нашли приемную семью
Девочке быстро нашли приемную семью
Фото: Герои публикации / КП-Новосибирск
«Мы с этой семьей ни разу не общались и девочку больше не видели», — пояснил Дмитрий, отец Рената.

Скоро малышке исполнится два года. К этому времени она уже пошла в детский сад. Несмотря на то, что когда-то она долго пролежала на холоде, сейчас она абсолютно здорова, несмотря на прогнозы врачей.

«Приемные родители малышки присылают нам ее фото и видео. Девочка сейчас даже внешне очень похожа на приемную маму. Развивается абсолютно в соответствии со своим возрастом: давно научилась говорить „мама“ и „папа“, теперь осваивает более сложные фразы», — рассказала начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района Инна Оранова.
Девочка уже пошла в детский садДевочка уже пошла в детский сад
Девочка уже пошла в детский сад
Фото: Герои публикации / КП-Новосибирск

У спасителей ребенка также все хорошо. Например, Ренат Литвинов поступил в педагогический университет на учителя физкультуры.

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