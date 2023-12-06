Ребенок из коробки: что произошло с девочкой, найденной на трассе под Новосибирском

Ребята не оставили ребенка в беде. Они пытались остановить проезжающие мимо автомобили, но в итоге обратились за помощью к родителям. Девочку забрали и отвезли в больницу. Литвиновы были готовы удочерить девочку. Но опека отдала ее семье, которая была первой в очереди на усыновление. Новой датой рождения ребенка стало 7 января.