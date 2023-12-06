Ребенок из коробки: что произошло с девочкой, найденной на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
7 января 16-летний Ренат Литвинов с четырьмя друзьями ушел гулять. На улице тогда было -9 градусов. На трассе компания нашла коробку, где лежала маленькая девочка. Несмотря на мороз, она еще не успела получить обморожение.
«Заметили на обочине коробку, подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что там щенки. Но внутри была девочка. Новорожденная! Лежала как куколка, в тряпочку просто завернута. А рядом с ней — бутылочка с какой-то смесью», — вспоминает парень в разговоре с КП-Новосибирск.
Ребята не оставили ребенка в беде. Они пытались остановить проезжающие мимо автомобили, но в итоге обратились за помощью к родителям. Девочку забрали и отвезли в больницу. Литвиновы были готовы удочерить девочку. Но опека отдала ее семье, которая была первой в очереди на усыновление. Новой датой рождения ребенка стало 7 января.
«Мы с этой семьей ни разу не общались и девочку больше не видели», — пояснил Дмитрий, отец Рената.
Скоро малышке исполнится два года. К этому времени она уже пошла в детский сад. Несмотря на то, что когда-то она долго пролежала на холоде, сейчас она абсолютно здорова, несмотря на прогнозы врачей.
«Приемные родители малышки присылают нам ее фото и видео. Девочка сейчас даже внешне очень похожа на приемную маму. Развивается абсолютно в соответствии со своим возрастом: давно научилась говорить „мама“ и „папа“, теперь осваивает более сложные фразы», — рассказала начальник управления опеки и попечительства администрации Новосибирского района Инна Оранова.
У спасителей ребенка также все хорошо. Например, Ренат Литвинов поступил в педагогический университет на учителя физкультуры.