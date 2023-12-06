В Новосибирске елочки начали посыпать красным порошком

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на МАУ «Горзеленхоз», антивандальная обработка проводится в городских парках и скверах. В растворе содержится специальное вещество, из-за которого хвоя издает резкий и неприятный запах.
«Если вы срежете ветвь или срубите елку, то получите не новогодние аромат и настроение, а противный запах. К тому же, она все запачкает», — рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
Лесники ежедневно осматривают молодые посадки на наличие незаконных рубок, в настоящий момент прецедентов не выявлено. За незаконную рубку зеленых насаждений предусматривается административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.