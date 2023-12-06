atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Ели защищают от незаконной вырубки

В Новосибирске елочки начали посыпать красным порошком

6 декабря 2023, 09:31
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Ели защищают от незаконной вырубки

В Новосибирске елки обрабатывают антивандальным покрытием

В Новосибирске продолжают защищать ели от незаконной вырубки. С этой целью их обрабатывают специальным порошком.

Как сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на МАУ «Горзеленхоз», антивандальная обработка проводится в городских парках и скверах. В растворе содержится специальное вещество, из-за которого хвоя издает резкий и неприятный запах.

«Если вы срежете ветвь или срубите елку, то получите не новогодние аромат и настроение, а противный запах. К тому же, она все запачкает», — рассказала директор МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Лесники ежедневно осматривают молодые посадки на наличие незаконных рубок, в настоящий момент прецедентов не выявлено. За незаконную рубку зеленых насаждений предусматривается административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Как выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорировать
Узнать подробнее
Читайте также:
В новосибирских лесничествах ели охраняют дронами
#Общество#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Елка#Елки#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
4 декабря, 04:02
После смерти криминального авторитета Антипова появился новый вор в законе
Сегодня, 02:48
Стендап-комик из Новосибирска Яровицына призналась, по какой причине не рожает детей
Вчера, 10:43
Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя
Сегодня, 03:28
Депутат из Плотниково вернул правительству все награды: он против свалки у домов
Сегодня, 04:30
В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
Сегодня, 03:19