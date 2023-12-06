В Новосибирске Клещихинское кладбище во второй раз оставили без санитарной зоны

Изначально осенью 2022 года тендер выиграла ООО «Оценочная компания „Вета“ из Нижнего Новгорода, предложившая цену в 519 тысяч рублей. Однако в мэрии посчитали, что подрядчик выполнил обязательства неудовлетворительно и в начале нынешнего года контракт расторгли.