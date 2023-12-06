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Уже второй подрядчик не исполняет контракт по Клещихинскому кладбищу

В Новосибирске Клещихинское кладбище во второй раз оставили без санитарной зоны

6 декабря 2023, 07:44
Фото: precedent.tv
Уже второй подрядчик не исполняет контракт по Клещихинскому кладбищу

В Новосибирске второй подрядчик сорвал контракт по Клещихинскому кладбищу

В Новосибирске подрядчик не исполнил контрактные обязательства по формированию санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища. При этом мэрия заключила контракт уже со второй организацией.

Изначально осенью 2022 года тендер выиграла ООО «Оценочная компания „Вета“ из Нижнего Новгорода, предложившая цену в 519 тысяч рублей. Однако в мэрии посчитали, что подрядчик выполнил обязательства неудовлетворительно и в начале нынешнего года контракт расторгли.

28 февраля повторный конкурс выиграла компания из Иркутской области, предложившая цену в 1,3 миллиона рублей. Но на этот раз готовый проект, представленный подрядчиком в июле, не прошел экспертизу в Центральном аппарате Роспотребнадзора, что потребовало устранения нарушений.

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«В настоящее время исполнителем были устранены основания для отказа и повторно подано заявление, и соответствующие документы на установление границ санитарно-защитной зоны общественного кладбища „Клещихинское“ в центральный аппарат Роспотребнадзора», — цитирует precedent.tv администрацию города Новосибирска.

К компании применили штрафные санкции за нарушение контракта. Когда появится санитарно-защитная зона, неизвестно.

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#Общество#Новосибирск#Кладбище#Контракт#Мэрия Новосибирска#Подрядчик#Александр Ляхов
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