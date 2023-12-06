В Новосибирске Клещихинское кладбище во второй раз оставили без санитарной зоны

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Изначально осенью 2022 года тендер выиграла ООО «Оценочная компания „Вета“ из Нижнего Новгорода, предложившая цену в 519 тысяч рублей. Однако в мэрии посчитали, что подрядчик выполнил обязательства неудовлетворительно и в начале нынешнего года контракт расторгли.
28 февраля повторный конкурс выиграла компания из Иркутской области, предложившая цену в 1,3 миллиона рублей. Но на этот раз готовый проект, представленный подрядчиком в июле, не прошел экспертизу в Центральном аппарате Роспотребнадзора, что потребовало устранения нарушений.
«В настоящее время исполнителем были устранены основания для отказа и повторно подано заявление, и соответствующие документы на установление границ санитарно-защитной зоны общественного кладбища „Клещихинское“ в центральный аппарат Роспотребнадзора», — цитирует precedent.tv администрацию города Новосибирска.
К компании применили штрафные санкции за нарушение контракта. Когда появится санитарно-защитная зона, неизвестно.