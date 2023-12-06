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Updated Сегодня, 12:28

Суд продлил домашний арест ученому

В Новосибирске обвиняемого в госизмене физика Звегинцева оставили дома до февраля

6 декабря 2023, 12:26
Фото: 1MI
Суд продлил домашний арест ученому

В Новосибирске продлили домашний арест обвиняемому в измене ученому Звегинцеву

В Новосибирске продлили домашний арест обвиняемому в государственной измене Валерию Звегинцеву. Он останется дома до февраля.

Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя управления ФСБ по Новосибирской области.

«Валерию Звегинцеву срок меры пресечения в виде домашнего ареста продлен на 2 месяца, до 07.02.2024, с соблюдением ограничений и запретов», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции в Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.

Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Звегинцев останется дома до декабря
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