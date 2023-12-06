В Новосибирске обвиняемого в госизмене физика Звегинцева оставили дома до февраля

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя управления ФСБ по Новосибирской области.
«Валерию Звегинцеву срок меры пресечения в виде домашнего ареста продлен на 2 месяца, до 07.02.2024, с соблюдением ограничений и запретов», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции в Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить научная статья в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы.