В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров

Заместитель начальника управления внутренних дел города Новосибирска Александр Захаров задержан, с ним проводятся следственные действия. Это может быть связано с подпольным рынком игровых салонов и казино, пишет издание НГС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.