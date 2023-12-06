В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Заместитель начальника управления внутренних дел города Новосибирска Александр Захаров задержан, с ним проводятся следственные действия. Это может быть связано с подпольным рынком игровых салонов и казино, пишет издание НГС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Напомним, 16 октября его начальник Алексей Захаров возглавил городское управление полиции 16 октября текущего года, после внезапной отставки своего предшественника, Юрия Горчакова. Ранее Захаров занимал пост заместителя начальника полицейского ведомства Новосибирска. До этого руководил работой районных отделов МВД «Дзержинский „ и „Октябрьский“.