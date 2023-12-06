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Возможно, задержание связано с "крышеванием" игорного бизнеса

В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров

6 декабря 2023, 03:19
Фото: 1MI
Возможно, задержание связано с "крышеванием" игорного бизнеса

Замначальника городской полиции задержали в Новосибирске

Полковник Алексей Захаров проработал на этом посту менее одного месяца

Заместитель начальника управления внутренних дел города Новосибирска Александр Захаров задержан, с ним проводятся следственные действия. Это может быть связано с подпольным рынком игровых салонов и казино, пишет издание НГС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, 16 октября его начальник Алексей Захаров возглавил городское управление полиции 16 октября текущего года, после внезапной отставки своего предшественника, Юрия Горчакова. Ранее Захаров занимал пост заместителя начальника полицейского ведомства Новосибирска. До этого руководил работой районных отделов МВД «Дзержинский „ и „Октябрьский“.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Задержание#Начальник УВД
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