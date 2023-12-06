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Автомобили могут передвигаться по мосту без проблем

«В целом мостовой переход готов»: группа ВИС показала стройку 4 моста в Новосибирске

6 декабря 2023, 08:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Автомобили могут передвигаться по мосту без проблем

В Новосибирске группа ВИС отчиталась о готовности полотна четвертого моста

Корреспондент Atas.Info вместе с руководителями строительства прогулялся по дорожному полотну четвертого моста и побывал в недостроенном тоннеле под Транссибирской железнодорожной магистралью

Согласно концессионному соглашению, именно сегодня, 6 декабря текущего года, должно быть завершено строительство мостового перехода через Обь. По словам представителей группы ВИС, непосредственно сам мост практически готов, на нем уложено три слоя асфальтобетона.

«Мостовой переход готов на 90 процентов. Останутся работы летнего периода, связанные с окраской, освещением и водоотведением. Что касается путепровода тоннельного типа под Транссибом, на сегодняшний день продолжаются монолитные работы по бетонной обделке основного тела тоннеля. Это работы планируется завершить до конца января 2024 года. Общая строительная готовность объекта порядка 83 процентов», — заявил директор по реализации проекта Владислав Вавилин.

Окраска пролетов моста будет завершена во 2-3 квартале 2024 года, уточнил Вавилин, «в целом мостовой переход на сегодняшний день готов».

Сложности возникли со строительством тоннеля под ТранссибомСложности возникли со строительством тоннеля под Транссибом
Сложности возникли со сторительством тоннеля под ТрассибомСложности возникли со сторительством тоннеля под Трассибом
Сложности возникли со строительством тоннеля под Транссибом
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

На текущий момент запущено рабочее движение со стороны правобережной развязки по Зыряновскому путепроводу, запущены автомобильные съезды 1 и 2 на сопряжении Красного Проспекта с улицами Ипподромской и Большевистской. Полностью завершены работы по сооружению пилона и установке вантовой системы, до конца года строители обещают завершить операции по монтажу на ней активных анкеров.

Основные работы сегодня развернуты на сооружении левобережной развязки. Кроме того, идет строительство пункта оплаты проезда по мосту и центра управления дорожным движением.

Однако о возможной дате сдачи моста в эксплуатацию в группе ВИС предпочитают не говорить.

Ростехнадзор: мост через Обь в Новосибирске строят с нарушением закона
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Договор о строительстве моста в рамках государственно-частного партнерства правительство Новосибирской области заключило в 2017 году, а сами работы начались в 2018 году. Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», которая входит в состав группы ВИС.

Изначально стоимость переправы оценивали в 21 миллиард рублей. Позже общая стоимость объекта возросла до 37,1 миллиарда рублей, из которых 26,2 — это средства федерального бюджета. В конце 2022 назвали новую цифру — 44,7 миллиарда рублей. Не исключено, что на фоне нестабильной экономической ситуации и заметного ослабления рубля к концу текущего года будут озвучены новые финансовые параметры.

По первоначальным планам, стройку должны были завершить в декабре 2022 года, потом сдачу перенесли на конец 2023, теперь говорят, что в лучшем случае, все работы завершат в 2024 году.

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