«В целом мостовой переход готов»: группа ВИС показала стройку 4 моста в Новосибирске

На текущий момент запущено рабочее движение со стороны правобережной развязки по Зыряновскому путепроводу, запущены автомобильные съезды 1 и 2 на сопряжении Красного Проспекта с улицами Ипподромской и Большевистской. Полностью завершены работы по сооружению пилона и установке вантовой системы, до конца года строители обещают завершить операции по монтажу на ней активных анкеров.