Академика Асеева лишают звания почетного жителя — он считает это фейком

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Ранее на сайте мэрии Новосибирска появился документ, в котором утверждается, что бывшего главу СО РАН, академика Александра Асеева собираются лишить звания «Почетный житель города». Сам ученый утверждает, что информация, которую распространяют в СМИ, является фейком.
«Это типичный фейк! Кому-то не терпится погреть руки на этом скандале. Впереди еще кассационная жалоба, затем Верховный суд, после Конституционный суд. Ничего эти жулики не добьются! Больше же они ничего не умеют. Так что это все полная ерунда», — сообщил Асеев в разговоре с VN.ru.
Ранее суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что академик, занимая должность председателя СО РАН, воспользовался положением и присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности. Ущерб государству составил 45 млн рублей.