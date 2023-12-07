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Академик признан виновным в мошенничестве

Академика Асеева лишают звания почетного жителя — он считает это фейком

7 декабря 2023, 05:45
Фото: Юлия Позднякова / Наука в Сибири
Академик признан виновным в мошенничестве

Новосибирский академик Асеев назвал фейком лишение его звания почетного жителя

Академик Александр Асеев считает, что информация, распространившаяся в сети о лишении его звания «Почетный житель» является недостоверной. По его мнению, журналисты хотят лишь «погреть руки на этом скандале».

Ранее на сайте мэрии Новосибирска появился документ, в котором утверждается, что бывшего главу СО РАН, академика Александра Асеева собираются лишить звания «Почетный житель города». Сам ученый утверждает, что информация, которую распространяют в СМИ, является фейком.

«Это типичный фейк! Кому-то не терпится погреть руки на этом скандале. Впереди еще кассационная жалоба, затем Верховный суд, после Конституционный суд. Ничего эти жулики не добьются! Больше же они ничего не умеют. Так что это все полная ерунда», — сообщил Асеев в разговоре с VN.ru.

Ранее суд признал Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что академик, занимая должность председателя СО РАН, воспользовался положением и присвоил себе коттедж, находящийся в федеральной собственности. Ущерб государству составил 45 млн рублей.

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