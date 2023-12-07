Академика Асеева лишают звания почетного жителя — он считает это фейком

Новосибирский академик Асеев назвал фейком лишение его звания почетного жителя

Академик Александр Асеев считает, что информация, распространившаяся в сети о лишении его звания «Почетный житель» является недостоверной. По его мнению, журналисты хотят лишь «погреть руки на этом скандале».