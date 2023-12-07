Бандит пытался зарезать таксиста ради машины

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Ночью в октябре прошлого года обвиняемый собрался похитить автомобиль с применением насилия, в том числе, при сопротивлении водителя вплоть до убийства потерпевшего.
Внимание нападавшего привлекла стоящая машина такси с водителем. Попросив отвезти по определенному адресу, мужчина накинулся на водителя в салоне машины и начал его душить. Когда попытка не удалась, нанес несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов.
Таксисту удалось выбраться из машины и привлечь внимание, после чего обвиняемый пересел за руль и угнал машину. Водителем оказался 41-летний мужчина, ему вовремя оказали медицинскую помощь, он выжил.
Подозреваемый был задержан, он также похитил документы из угнанного автомобиля. Следователи проделали работу для выяснения всех обстоятельств дела, после чего уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Центрального района обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемым оказался 33-летний житель Новосибирской области, ранее неоднократно судимый. Ему предъявлено обвинение по покушению с убийством, сопряженному с разбоем, а таже ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.2 ст. 325 УК РФ в связи с тем, что он похитил важные личные документы.
Расследование в отношении нападавшего завершено Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области з
Власти Новосибирска оставят мигрантов среди водителей автобусов и такси.