Бандит пытался зарезать таксиста ради машины

Подозреваемый был задержан, он также похитил документы из угнанного автомобиля. Следователи проделали работу для выяснения всех обстоятельств дела, после чего уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Центрального района обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым оказался 33-летний житель Новосибирской области, ранее неоднократно судимый. Ему предъявлено обвинение по покушению с убийством, сопряженному с разбоем, а таже ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.2 ст. 325 УК РФ в связи с тем, что он похитил важные личные документы.