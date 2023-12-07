Бойцы СВО обучились новым специальностям в Новосибирской области

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Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Дипломы контролеров технического состояния автомобилей и сварщика торжественно вручили пятерым участником СВО в правительстве Новосибирской области. Министр Мария Жафярова поблагодарила бойцов за их гражданскую позицию, за защиту Родины, а также отметила, что они могут стать примером для подрастающего поколения. Так, например, они могут пройти переобучение и в дальнейшем стать преподавателями некоторых дисциплин — основы безопасности жизнедеятельности или начальная военная подготовка. Некоторые военнослужащие уже получили такие дипломы.
Сейчас бойцы радуются новым полученным специальностям. Один из военнослужащих отметил: он рассчитывает, что ему пригодится новый диплом. До СВО он работал водителем большегрузов, но теперь желает трудоустроиться на прежнее предприятие, но уже контролером технического состояния транспортных средств. На этом останавливаться он не собирается. В будущем ему также хотелось бы пройти обучение по IT-специальностям.
Отметим, что новые специальности пострадавшие участники СВО могут получить в рамках Губернаторского проекта, который начал действовать в Новосибирской области с 1 марта 2023 года. В рамках программы бойцы могут получить услугу по дополнительному профессиональному образованию, профессиональной переподготовке и основным программам профессионального обучения на базе образовательных организаций региона. Первая волна обучения проводилась на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Новосибирского автотранспортного колледжа, Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.
Помимо профессиональной переподготовки Губернаторский проект также дает право на бесплатное прохождение реабилитации и ряд других услуг. Подробнее обо всех можно узнать на сайте министерства труда и социального развития региона.