Бойцы СВО обучились новым специальностям в Новосибирской области

Сейчас бойцы радуются новым полученным специальностям. Один из военнослужащих отметил: он рассчитывает, что ему пригодится новый диплом. До СВО он работал водителем большегрузов, но теперь желает трудоустроиться на прежнее предприятие, но уже контролером технического состояния транспортных средств. На этом останавливаться он не собирается. В будущем ему также хотелось бы пройти обучение по IT-специальностям.