Глава СКР Бастрыкин проверит смерть девушки после визита к новосибирским дантистам

30 ноября Алина З. пошла на прием в муниципальную специализированную клинику №1 в Ленинском районе Новосибирска, где ей удалили зуб. Дома самочувствие девушки ухудшилось, из-за чего медики госпитализировали пациентку в коматозном состоянии. 2 декабря сибирячка скончалась в больнице.