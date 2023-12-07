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Девушка скончалась после удаления зуба

Глава СКР Бастрыкин проверит смерть девушки после визита к новосибирским дантистам

7 декабря 2023, 09:58
Фото: 1MI
Девушка скончалась после удаления зуба

Александр Бастрыкин взял на контроль гибель пациентки в Новосибирске

В начале декабря 27-летняя жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба в стоматологической клинике. Происшествие взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

30 ноября Алина З. пошла на прием в муниципальную специализированную клинику №1 в Ленинском районе Новосибирска, где ей удалили зуб. Дома самочувствие девушки ухудшилось, из-за чего медики госпитализировали пациентку в коматозном состоянии. 2 декабря сибирячка скончалась в больнице.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ситуации с отсутствием жилья у новосибирской сироты.

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