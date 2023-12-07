«Кольцо ада» 2024: в Новосибирске продлены ограничения движения на пл. Труда

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:19
Временное ограничение движения транспорта на пл. Труда и прилегающих к ней дорогах в районе ул. Станиславского и ул. Широкой продлевается до 20 ноября 2024 года. Такую информацию распространила сегодня мэрия Новосибирска. Решение было принято в связи с продлением работ по строительству четвертого, «Центрального» моста ООО «Производственная фирма „ВИС“.
Днем ранее исток срок строительства четвертого моста, согласно первоначальному договору концессии. Топ-менеджеры группы «ВИС» показали новосибирским журналистам нынешнее состояние стройки и признали, что первые автомобили смогут проехать по мосту не ранее середины лета 2024, а весь комплекс работ планируется завершить к концу 2024 года. (Изначально мост хотели сдать в 2022 году.)
Хроническую автомобильную пробку в месте строительства левобережной развязки будущего моста новосибирские водители называют «кольцом ада». Бороться с проблемой уже пытались прокуроры, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть как-то заблудился, не сориентировавшись в сложных объездах.
Атас.инфо уже рассказывал, почему левобережная развязка четвертого моста имеет 25 съездов и считается одним из сложнейших дорожных сооружений в Европе. И о том, что четвертый мост может стать первой платной дорогой в Новосибирской области.