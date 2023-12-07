«Кольцо ада» 2024: в Новосибирске продлены ограничения движения на пл. Труда

Временное ограничение движения транспорта на пл. Труда и прилегающих к ней дорогах в районе ул. Станиславского и ул. Широкой продлевается до 20 ноября 2024 года. Такую информацию распространила сегодня мэрия Новосибирска. Решение было принято в связи с продлением работ по строительству четвертого, «Центрального» моста ООО «Производственная фирма „ВИС“.